Programme NBA : Joel Embiid face aux Nets et le retour de Pat Beverley à Los Angeles, deux salles deux ambiances

Déjà une bonne semaine dans le bagage et le moteur se refait tranquillement à ce petit rythme nocturne imposé par les perfs outre-Atlantique. Le résumé de la nuit dernière est disponible juste ICI, tandis que ce lundi soir voit un plateau de sept rencontres débarquer en room service. Laquelle choisirez-vous ? Nous, on opte pour un petit Sixers – Nets.

# PROGRAMME NBA DU MERCREDI 6 OCTOBRE 2021

1h : Raptors – Rockets

: Raptors – Rockets 1h30 : Heat – Hornets

: Heat – Hornets 2h : Sixers – Nets

: Sixers – Nets 2h : Grizzlies – Pistons

: Grizzlies – Pistons 3h : Jazz – Pelicans (sur BeIN Sports)

: Jazz – Pelicans 4h : Blazers – Kings

: Blazers – Kings 4h30 : Clippers – Wolves

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Sixers – Nets (2h) : croyez-nous, pas un seul autre match n’arrive à la cheville de cette affiche. Les grands blazes seront normalement présents en les personnes de Joel Embiid, Kevin Durant, James Harden, Blake Griffin et LaMarcus Aldridge. Seul contre tous donc, le grand Camerounais devra tenir tête aux monstres du Brooklyn Bridge, lui qui déplore les absences de Seth Curry, Tobias Harris, Matisse Thybulle et Shake Milton. Et puis au fur et à mesure que l’on gratte ces lignes, on se rend finalement compte que le match peut rapidement virer au garbage time entre des Sixers qui voudront probablement préserver Joel Embiid et des Nets qui n’en auront donc rien à faire de lessiver des joueurs de Domino’s Ligue 2. Mais bon, Andre Drummond devrait bien dépanner Philly et tenter de fracturer la peinture new-yorkaise. Ce match nous réserve des surprises, bonnes comme mauvaises, et le mater est un risque qui peut s’avérer aussi payant que foireux. Puisse votre choix être le bon.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

un cinq de départ inédit côté Rockets avec Kevin Porter Jr., Jalen Green, Jae’Sean Tate, Christian Wood et Daniel Theis

Scottie Barnes contre la jeunesse de Houston, un choc qui s’annonce testostéroné

les Hornets subiront-ils la loi de Tyler Herro, monstrueux en cette présaison ?

Killian Hayes est annoncé « probable » contre les Grizzlies, à suivre de très près

le Jazz avec encore une fois un starting five à la mode garbage gang ?

Pat Beverley retourne faire la foire sur Hollywood Boulevard, pour une masterclass ?

Eric Gordon, Cade Cunningham, Seth Curry, Tobias Harris, Matisse Thybulle, Shake Milton, Marvin Bagley, Kawhi Leonard, Damian Lillard, CJ McCollum, Norman Powell, Gordon Hayward, Kelly Oubre Jr., Terry Rozier, Rodney McGruder, Miles Plumlee et bien d’autres en jogging, annoncés out pour le match de ce soir

Voilà pour le programme NBA de cette nuit, on se retrouve cette nuit à partir d’une heure pour zieuter du côté de Toronto !