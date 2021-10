Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Carmelo Anthony reçu 5/7 et Russell Westbrook 3/12, chacun son rythme au mois d’octobre

Quatre petits matchs pour terminer la semaine, ou pour la commencer, et une nuit marquée notamment par le retour des champions NBA 2021 et par les nouveaux tests effectués par les Lakers face à Phoenix. On débrief tout ça avec le petit café, le septième du nom.

# Les résultats de la nuit

Magic – Spurs : 100-101

Cavs – Bulls : 101-102

Bucks – Thunder : 130-110

Lakers – Suns : 92-123

# Ce qu’il faut retenir

Dejounte Murray continue de montrer la voix aux jeunes Spurs et cette nuit c’est Lonnie Walker IV qui lui a donné la main

Côté Magic on a aimé l’énergie de Jalen Suggs et les belles dispositions de Mo Bamba, comme quoi tout arrive dans ce bas-monde

Les Bulls ont encore topé les Cavs, cette fois-ci grâce au talent de DeMar DeRozan, à la belle sortie d’Alize Johnson et à un gamin du coin très clutch nommé Ayo Dosunmu.

Pour les Cavs Evan Mobley a fait péter son premier code Wi-Fi de la saison avec un savoureux 15/10/4/2/3, Lauri Markkanen a lui aussi profité de la faiblesse de la raquette des Bulls alors que le duo Garland / Sexton était laissé au repos pour cette terrible confrontation tellement essentielle pour la suite.

Les Bucks étaient au complet – enfin presque – pour la première fois de la saison, et apparemment jouer avec une bague ne dérange pas Giannis et ses potes.

Le Thunder a fait ce qu’il pouvait faire c’est à dire pas grand chose

Théo Maledon poursuit sa mise en route discrète avec 6 points et 2 passes en 16 minutes

Josh Giddey pour sa part surprend encore et toujours avec cette fois-ci 09 points, 6 rebonds et 6 passes, mais surtout une manière de peser sur le match qui s’annonce sacrément agréable pour OKC.

Nouvelle défait des Lakers face aux Suns, cette fois-ci sans LeBron James ni Kareem Abdul-Jabbar. Un collectif en place face à une armada qui se cherche encore, et au final un match qui n’en aura jamais été un.

Tout le monde a participé à la fête pour Phoenix, alors que pour les Angelinos la domination d’Anthony Davis n’a eu d’égal que l’adresse de Carmelo Anthony et le combo parpaings / balles perdues offert par Russell Westbrook. On se chauffe tranquillement, ça va venir.

# Quelques images pour égayer votre journée

Steal the ball.

Dive to the floor.

Twice.

Drop a no-look seated dime. Jalen. Suggs. 🤯 pic.twitter.com/ywbOKUCFeE — NBA (@NBA) October 10, 2021

Mo Bamba’s extension here is unreal.#NBAPreseason on NBA LP pic.twitter.com/aE6FgO1wvH — NBA (@NBA) October 10, 2021

Giannis stays with it, slams and scowls on ESPN 😤 pic.twitter.com/mrS94HYSYQ — NBA (@NBA) October 10, 2021

Giannis gets crafty to set up Middleton!#NBAPreseason on ESPN pic.twitter.com/YS35aE6Uc0 — NBA (@NBA) October 11, 2021

Grayson Allen over the top. The @Bucks bench LOVES it! 📺: ESPN pic.twitter.com/xkHGydtHlx — NBA (@NBA) October 11, 2021

A pair of clutch buckets from Ayo Dosunmu win it for the @chicagobulls! pic.twitter.com/fllSYByrYk — NBA (@NBA) October 11, 2021

Bazemore lobs it up to AD.. 💥💥💥 LAL/PHX on ESPN pic.twitter.com/YBJtMHUqxA — NBA (@NBA) October 11, 2021

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 Dejounte Murray goes 8-12 from the field as the @spurs outlast Orlando. #NBAPreseason Lonnie Walker IV: 16 PTS

Mo Bamba: 16 PTS, 10 REB, 5 BLK pic.twitter.com/aVME3OvrZ5 — NBA (@NBA) October 11, 2021

# Le Top 10 de la nuit

# Le programme de ce soir

1h : Raptors – Rockets

1h30 : Heat – Hornets

2h : Sixers – Nets

2h : Grizzlies – Pistons

3h : Jazz – Pelicans

4h : Blazers – Kings

4h30 : Clippers – Wolves

Nuit tranquille mais pas dénuée non plus d’information, et ce soir on accélère toujours un peu plus avec quelques cracks de sortie et des conclusions toujours plus hâtives à faire dès demain matin. D’ici-là ? Prenez soin de vous et accumulez le dodo, ça pourrait servir.