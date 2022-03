Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Sixers font le service minimum face aux Lakers de Dwight Howard, aucune erreur dans le titre

Encore un mercredi bien fourni en NBA avec onze folies au programme. Onze enfin presque puisque certains chocs n’ont pas mérité l’appellation, mais tout de même quelques sucreries du côté de Memphis, Indianapolis, Miami, Minneapolis ou Los Angeles. On fait le tour, sans détour ? Allez, en voitoure.

# Les résultats de la nuit

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Avec 218 tirs à trois points rentrés cette saison chez les Knicks, Evan Fournier dépasse John Starks (217) et devient le sniper le plus prolifique de l’histoire de la franchise sur une saison régulière ! 🇫🇷

Le petit two-man game Sarr – Maledon sur pick and roll, ça on veut bien à 2h du matin.

Ah ouais ça a bien chauffé entre Haslem et Butler. Bon ça reste deux énormes compétiteurs et gros caractères mais à quelques semaines des Playoffs ce genre de trucs… attention. https://t.co/Y5pmzWQAhf

Je veux croiser un fan des Lakers dans 6 ans, qu’on se pose 20 secondes et que je lui dise :

« Eh, n’empêche… Wenyen Gabriel et Stanley Johnson à l’époque … c’était du solide. »

Et il comprendra. Et je comprendrai. Et ce moment sera merveilleux de tristesse et de nostalgie.

