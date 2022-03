Mike Malone prolonge aux Nuggets : nouveau deal sur plusieurs saisons, Denver tient à son gourou

Présent dans les Rocheuses depuis bientôt sept ans, Mike Malone va s’offrir du rab. Le coach préféré de Nikola Jokic a signé une prolongation sur plusieurs saisons avec les Nuggets.

À Denver, on aime la continuité et on sait surtout apprécier le travail bien fait. Alors que beaucoup d’observateurs pensaient que l’équipe du Colorado allait morfler en l’absence de Jamal Murray et Michael Porter Jr., les Nuggets parviennent à tromper les pronostics en occupant, pour le moment, une belle sixième place à l’Ouest. Si Nikola Jokic est évidemment pour beaucoup dans ce beau classement, impossible de ne pas envoyer quelques éloges à Mike Malone. Le coach a dû bricoler toute la saison entre vilaines blessures et COVID et la barque semble malgré tout prête à arriver à destination des Playoffs. Pas étonnant donc de voir sa direction le récompenser à sa manière. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, Malone a accepté une prolongation de contrat avec Denver. Une nouvelle confirmée par le propriétaire des Nuggets, Stan Kroenke.

« Cette prolongation est bien méritée pour l’entraîneur Malone et nous sommes très heureux de l’annoncer. Vous pouvez facilement voir le succès que Michael a apporté et les progrès de l’équipe chaque année sous sa direction, et vous pouvez également souligner la culture de l’altruisme et du travail acharné qui s’est développée et a grandi depuis sa prise de fonction ».

Si la franchise n’a pas dévoilé la durée de ce nouveau deal, on devrait voir Mike Malone à la tête des Nuggets pour un bon bout de temps. Le Woj’ parle d’un contrat de plusieurs années et Malone était déjà lié à la franchise jusqu’en 2023. Autant dire qu’il va falloir s’habituer à sa bouille sur le banc des Nuggets. Présent depuis 7 ans dans le Colorado, MM fait partie du top 5 des coachs les plus stables du circuit en 2022. Seuls Gregg Popovich, Erik Spoelstra, Steve Kerr et Quin Snyder ont tenu plus longtemps sur un banc. Avec sa prolongation de contrat, il peut également aller chercher le record de longévité d’un coach chez les Nuggets. Il lui manque actuellement trois saisons pour égaler Doug Moe, le légendaire coach de la franchise dans les années 80. Si le record individuel lui fera surement plaisir, Malone se verrait surtout bien aller chercher la première bannière de l’histoire de la franchise. Avec un MVP de 27 ans au sommet de son art et deux lieutenants ultra talentueux et jeunes qui ne demandent qu’à revenir, la franchise sera parmi les contenders dans les prochaines saisons. Encore faut-il que les blessures et la malchance arrêtent de gâcher les saisons des Nuggets. Mike Malone a beau être un excellent coach, même lui a besoin du minimum pour faire des résultats.

Mike Malone prolonge dans le Colorado et Denver récompense le beau boulot de son gourou. Nikola Jokic et les Nuggets peuvent savourer, leur mentor va continuer à distiller ses bons conseils pendant longtemps.

Source texte : ESPN / Adrian Wojnarowski