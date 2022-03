Jamal Murray « pas proche d’un retour » selon Mike Malone : les Nuggets jouent la carte de la prudence, l’avenir leur tend les bras

Interrogé au sujet de ses deux stars à l’infirmerie, Mike Malone a confirmé qu’il ne souhaitait pas presser les choses. Si Jamal Murray est encore loin d’être prêt pour un retour à la compète, Michael Porter Jr., lui, pourrait refouler les parquets avant la fin de saison régulière. Une chose est sûre, avec ou sans ses coéquipiers, Nikola Jokic est un monstre qui sera certainement élu MVP pour la deuxième année consécutive.

Ça commence à faire un moment qu’on ne l’a plus vu sur les parquets NBA. Il y a maintenant 345 jours, Jamal Murray s’est déchiré les ligaments croisés du genou gauche en prenant un mauvais appui lors d’une contre-attaque face aux Golden State Warriors. Souvent, ce genre de blessure nécessite une longue rééducation d’un an et, alors qu’on approche de la date anniversaire de ce terrible événement, le retour du Canadien n’est pas d’actualité. On a récemment vu passer plusieurs rumeurs affirmant que l’ami Jamal pouvait faire son retour au cours du mois de mars et pourtant, il n’y a à ce jour aucune date d’annoncée. Interrogé par le journaliste Mike Singer, Mike Malone a affirmé que le meneur n’était « pas proche » d’un retour. Le coach a également ajouté que son joueur allait continuer à s’entraîner avec l’équipe des Grand Rapids – formation de G League affiliée aux Nuggets – et que c’était « une grosse étape de franchie », même si son joueur a « encore beaucoup de boulot devant lui ».

Michael Malone says Jamal Murray is “not close” to playing in any of the games. Said there’s a possibility he could go back down to Grand Rapids for another “practice block.” Also said there’s not yet a date determined when it would be foolish to bring him back. — Mike Singer (@msinger) March 20, 2022

Les chances de revoir Jamal Murray fouler un parquet NBA cette saison sont donc quasi nulles. À l’infirmerie, le Canadien est malheureusement en bonne compagnie, aux côtés de Michael Porter Jr., blessé au dos depuis le début de la saison. Le 1er décembre, le jeune ailier a même été opéré suite à sa troisième blessure au dos depuis son année universitaire. Il y a trois semaines, l’agent Mark Bartelstein a indiqué que son client avait repris les entraînements avec contact, une nouvelle étape qui le rapprochait peu à peu d’un retour à la compétition. Ce week-end, Joe Vardon de The Athletic a confirmé que MPJ prévoyait de faire son retour avant la fin de la saison régulière. Une nouvelle qui donnera assurément le sourire à tous les fans de Denver.

Michael Porter Jr. is targeting a return to play before the playoffs, sources tell @joevardon. What about Jamal Murray? A look at the questions facing the Nuggets: https://t.co/ymuWrIIEmt pic.twitter.com/60eam8Sco5 — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) March 21, 2022

Sans deux de leurs trois joueurs majeurs, les Nuggets réalisent toutefois une formidable saison et sont devenus l’une des « darlings » de cet exercice 2021-22. Ils sont aujourd’hui classés sixièmes de la Conférence Ouest, notamment grâce à un Nikola Jokic candidat à sa propre succession pour le titre de MVP. Privé de ses deux potes, le pivot serbe tourne à 26,2 points, 13,6 rebonds, 8 assists à 57,1% au tir et 34,6% de loin. En cas de retour des blessés, les Nuggets passeraient dans une autre catégorie pour les Playoffs, en devenant de réels contenders à la bagouze. En 2020, avec le trio de Jokic, Murray, MPJ, les Nuggets avaient atteint la Finale de Conférence Ouest. Aujourd’hui, avec le niveau de jeu de Jokic et tous les soldats présents dans le Colorado, les Pépites ne sont qu’à une infirmerie vide de pouvoir viser le titre.

Le retour de Jamal Murray cette saison s’annonce compliqué, mais celui de MPJ est encore possible. Cependant, Mike Malone ne souhaite pas presser le retour de ses stars en risquant qu’ils se blessent à nouveau. Le front office préfère miser sur la saison prochaine et, à vrai dire, on peut les comprendre. Imaginez deux secondes les Nuggets au complet sur l’exercice 2022-23 : Jokic, Murray et Porter Jr. en forme, entourés de valeureux soldats.

Sources texte : Mike Singer, The Athletic