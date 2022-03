Darren Collison rejoint les Lakers… de South Bay : ça va se dérouiller le poignet en G League, ça veut redérouiller du monde en NBA

Passé aux Lakers fin décembre, Darren Collison n’avait pas réussi à transformer son bail de 10 jours en contrat sur le long terme. Quatre mois plus tard, le meneur signe avec les South Bay Lakers, l’équipe de G League de la franchise californienne. Là-bas, il va tranquillement reprendre le rythme en jouant le titre de champion. Rien que ça.

Vous souvenez-vous de Darren Collison ? Vous savez, l’ancien meneur titulaire des Pacers, quand la franchise d’Indiana avait tenu tête aux Cavaliers de LeBron James en 2018. Les Pacers s’étaient finalement inclinés 4-3, mais « quel premier tour mes aïeux ! ». Sous le maillot jaune, ce poste 1 – rapide, scoreur, bon joueur de pick-and-roll – tournait à 11,8 points, 2,8 rebonds et 5,7 assists de moyenne, à 48,1% au tir dont 43,9% de loin. Il est également un gros défenseur sur les lignes extérieures.

Si vous ne le remettez pas, c’est normal. En juin 2019, Darren Collison prend la décision de raccrocher les sneakers pour rejoindre les témoins de Jéhovah et se recentrer sur sa foi. Une décision qui fait son effet, celui d’une petite secousse dans l’Indiana. Mais l’été dernier, plusieurs images du meneur réalisant des workouts avec les Warriors circulent. Son retour dans le monde professionnel se concrétise finalement en décembre dernier – deux ans et demi après son dernier match NBA – lorsque le meneur de 34 ans rejoint les Los Angeles Lakers via un contrat de dix jours. Depuis agent libre, Collison vient d’annoncer sa signature chez les South Bay Lakers, l’équipe de G League affiliée à la franchise de Los Angeles. C’est parti pour se refaire le moteur, au moins jusqu’à la fin de saison.

Sources: Free agent guard Darren Collison is joining the Los Angeles Lakers’ G League affiliate – South Bay Lakers (17-9) – in hopes of helping lead the No. 2 seed to a G League title as well as earning a call-up to an NBA team. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 22, 2022

Le retour en NBA a été assez compliqué pour le natif de Californie, puisqu’en trois matchs, l’ancien des Pacers ne tourne qu’à 1,3 point, 1,3 rebond et 0,7 assist à 28,6% au tir dont… 0% à 3-points. Le pourcentage est catastrophique, mais la sélection de shoots reste – comme auparavant – plutôt bonne. Il faut dire que ça faisait une éternité que le vétéran n’avait plus touché le cuir et que trois rencontres ne suffisent pas à dérouiller le poignet. Son arrivée en G League est une vraie opportunité pour lui. D’un côté, il rejoint les 2èmes de la Conférence Ouest qui cherchent à remporter le titre : le contexte parfait pour retoper le rythme. De l’autre, le meneur d’1m83 se tient prêt à offrir ses services à la franchise qui croira en lui. Au fil des années, on en a vu des joueurs faire des allers-retours entre NBA et G League. Si pour certains le pari a été gagnant – comme Isaiah Thomas, prolongé jusqu’à la fin de saison à Charlotte – pour d’autres, ce fut plus compliqué. L’antichambre de la Grande Ligue est peuplée de morts de faim qui n’attendent que de pouvoir prouver de quoi ils sont capables. La concurrence sera rude.

En presque dix années de carrière, Darren Collison en a vu des vertes et des pas mûres, notamment durant son passage aux Kings. Un nouveau défi se présente aujourd’hui à lui. Le meneur a vieilli loin des parquets et son retour va être encore plus compliqué. Allez Darren, on se remet en forme et on revient botter des fesses en NBA.

Source texte : The Athletic