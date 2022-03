Jamal Murray va passer par la case G League : une étape de plus dans sa rééduc, ça commence à sentir bon le retour

La fin de la saison régulière se rapproche progressivement mais toujours aucun signe de Jamal Murray sous le maillot des Nuggets. Cependant, les dernières nouvelles en provenance de Denver sont plutôt bonnes et permettent d’entretenir l’espoir concernant un retour du lieutenant de Nikola Jokic cette année.

C’est la question qui plane au-dessus de la franchise du Colorado depuis le début de la saison : quand Jamal Murray va-t-il revenir de sa grosse blessure au genou subie en avril 2021 ? Une question toujours sans réponse, mais les fans des Nuggets ont sans doute esquissé un petit sourire en entendant la dernière info concernant le meneur canadien. D’après Shams Charania de The Athletic, Murray va effectivement rejoindre l’équipe de G League affiliée aux Nuggets, à savoir le Grand Rapids Gold, où il pourra enchaîner les entraînements et peut-être même participer à des scrimmages histoire de retrouver progressivement ses jambes. Si l’on en croit les précisions du Denver Post, Jamal devrait participer à une séance mercredi et potentiellement jeudi, avec au menu du quatre-contre-quatre et du cinq-contre-cinq sur demi-terrain. Aucune autre indication n’a été donnée par rapport au timing de sa rééducation mais c’est plutôt bon signe. On se souvient que Klay Thompson était également passé par la case G League avant de revenir sur les parquets avec les Warriors, alors Murray semble être sur la bonne voie même si chaque processus est évidemment différent. Reste à voir s’il y aura suffisamment de temps cette saison pour permettre un retour de Jamal. Il y a quelques jours, le Denver Post indiquait que les chances de le revoir au cours de la campagne 2021-22 s’élevaient à « 50-50 ». Les Nuggets ont encore 13 matchs au programme d’ici au 10 avril, date de fin de saison régulière, et débuteront les Playoffs le 16 s’ils terminent bien dans le Top 6 de l’Ouest.

Cela fait désormais 11 mois que Jamal Murray est sur la touche depuis sa rupture d’un ligament croisé du genou le 12 avril 2021 à Golden State. 11 mois, c’est à peu près la durée nécessaire de la rééducation pour une telle blessure, même si certains reviennent plus rapidement. Comme nous le rappelle très justement le Denver Post, il y a non seulement l’aspect physique qui doit être pris en compte mais aussi l’aspect mental du joueur. Jamal Murray peut-il être prêt psychologiquement pour revenir en cette fin de saison, avec les Playoffs qui approchent à grands pas ? Pas sûr. Récemment, le coach des Clippers Tyronn Lue avait indiqué que Paul George et Kawhi Leonard ne participeraient probablement pas à la postseason s’ils ne peuvent pas revenir durant les dernières semaines de régulière. On est un peu dans une situation similaire à Denver avec Jamal Murray et Michael Porter Jr., qui lui continue sa rééducation pour une blessure au dos (contrairement à Murray, il n’est pas en G League actuellement). Tout ça pour dire que lancer un joueur dans le grand bain après des mois d’absence, c’est pas forcément le plus safe. Au final, c’est vraiment Jamal qui sera le mieux placé pour savoir quand il sera en condition physique et mentale pour rejouer. Peut-être que ça sera cette saison et c’est forcément le scénario qu’on espère, mais peut-être qu’il faudra attendre l’année prochaine…

Bien évidemment, les potentiels retours de Jamal Murray et Michael Porter Jr. en cette fin de saison pourraient propulser les Nuggets parmi les favoris au sein de la Conférence Ouest. Mais vu l’investissement financier réalisé sur ces deux-là, la franchise de Denver ne prendra absolument aucun risque avec eux.

