Tanking et course à la Draft 2022 : la lutte entre le Thunder et les Pistons s’annonce terrible, les Blazers et les Pacers s’invitent à la fête

On y est ! A environ trois semaines de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et cette nuit le Thunder et les Pistons se sont tirés une balle dans le pied.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Pistons – Hawks : 122-101

Pacers – Kings : 109-110

Hornets – Knicks : 106-121

Grizzlies – Nets : 132-120

Heat – Warriors : 104-118

Celtics – Jazz : 125-97

Wolves – Suns : 116-125

Thunder – Magic : 118-102

Mavs – Rockets : 110-91

Lakers – Sixers : 121-126

Blazers – Spurs : 96-133

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Pacers, Magic, Rockets et Blazers : côté Blazers on a clairement lâché la bride en confiant les clés de l’attaque à Drew Eubanks et Ben McLemore, à Houston on allait sûrement pas gagner le derby texan face aux Mavs, alors que le Magic a eu la très bonne idée de perdre face au Thunder, défaite essentielle dans la course aux trois dernières (premières) places de la Ligue. Mais cette nuit la palme revient sans conteste aux Pacers, délicieux perdants de leur duel face aux Kings grâce (à cause) d’un ballon perdu de l’ancien de la maison Buddy Hield à dix secondes de la fin. Buddy Hield qui sera donc le responsable si les Kings n’obtiennent pas un gros pick à la Lottery, Buddy Hield qui arrive donc à être encore plus chiant pour les Kings depuis qu’il n’y joue plus, non mais quelle histoire.

Mauvaise opération du jour – Pistons, Thunder, Kings et Knicks : les Kings, forcément, pour les raisons évoquées ci-dessus, mais aussi les Pistons et le Thunder, vainqueurs respectifs des Hawks et du Magic, erreur à ne pas trop rééditer dans les prochaines semaines même si on aime beaucoup voir Killian Hayes et Théo Maledon à leur avantage. Une bise aux Knicks pour finir, bien partis pour nous faire la fin de saison parfaite, à savoir terminer aussi loin du play-in qu’une place respectable en vue de la Lottery. Ne pas réussir à être bon c’est une chose, ne pas parvenir à être mauvaise c’en est une autre, faire les deux à la fois c’est quand même quelque chose.

Le programme de la nuit prochaine

0h30 : Raptors – Cavs

1h : Grizzlies – Pacers

1h : Bucks – Wizards

1h : Pelicans – Bulls

2h : Nuggets – Suns

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon