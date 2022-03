La course aux Playoffs : Devin Booker a annexé le Minnesota, le trashtalking est immense et les Wolves perdent du terrain

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à environ trois semaines de la postseason !

Les résultats de la nuit

Pistons – Hawks : 122-101

Pacers – Kings : 109-110

Hornets – Knicks : 106-121

Grizzlies – Nets : 132-120

Heat – Warriors : 104-118

Celtics – Jazz : 125-97

Wolves – Suns : 116-125

Thunder – Magic : 118-102

Mavs – Rockets : 110-91

Lakers – Sixers : 121-126

Blazers – Spurs : 96-133

Le classement

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Celtics, Sixers et Mavericks : pour les Celtics et les Sixers l’affaire est claire : il y a désormais une première place de l’Est à aller chercher car le Heat vacille. Carnage face au Jazz, victoire face à des Lakers affaiblis mais valeureux, mais au final le même résultat, les trois points de la victoire enfin on se comprend. Pour les Mavs l’opération est doublement bonne puisque la victoire de la nuit face aux voisins de Houston – sans Luka Doncic – est magnifiée par la branlée reçue par le Jazz à Boston. 45-28 Dallas, 45-28 Utah, un Top 4 à aller chercher, faites vos jeux.

Mauvaise opération du jour – Hawks, Hornets, Nets, Heat, Jazz et Wolves : magnifique salsa entre les Hawks et les Hornets en début de soirée, avec des défaites face aux Pistons et aux Knicks et comme l’impression que les mecs n’ont même pas envie de jouer le play-in. Peut-être est-ce par peur de se faire traumate par KD et Kyrie, toujours est-il que les Nets, justement, ont perdu cette nuit à Memphis et qu’ils ont perdu, également, une belle occasion de se rapprocher un chouïa de la septième ET de la sixième place. A noter que si les Nets devaient jouer leur premier tour de play-in à Toronto Kyrie Irving ne pourrait pas jouer à cause de la législature en place au Canada concernant les non-vaccinés, ça peut compter. Avertos également pour le Heat, battu pour la deuxième fois de suite, cette nuit face à des Warriors décimés, défaite qui a également vu Jimmy Butler à deux doigts de se fighter avec tout son staff, Erik Spoelstra inclus. A l’Ouest le Jazz en a pris une belle à Boston et voit Dallas lui fondre dessus à la quatrième place et les Wolves se disent ce matin qu’ils ne sont peut-être pas si mal à la septième place après leur défaite face aux Suns d’un Deandre Ayton en mode Wilt Chamberlain et d’un Devin Booker qui a trashtalké absolument toute la ville après son coup de chaud du quatrième quart-temps.

Les affiches de la nuit prochaine

0h30 : Raptors – Cavs

– 1h : Grizzlies – Pacers

– Pacers 1h : Bucks – Wizards

– Wizards 1h : Pelicans – Bulls

– 2h : Nuggets – Suns

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Raptors, Nets, Hornets ou Hawks

Sixers – Raptors ou Nets

Bucks – Cavs

Celtics – Bulls

Play-in tournament : Raptors – Nets et Hornets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Lakers ou Pelicans

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Nuggets

Jazz – Mavericks

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Lakers – Pelicans