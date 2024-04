Pour qui les Alexandre Sarr, Zaccharie Risacher, Rob Dillingham, Reed Sheppard, Dalton Knecht et autres Tidjane Salaün ? Huit équipes font de leur mieux en matière de tanking pour perdre un max sur cette fin de saison, histoire de se placer au mieux en vue de la Lottery de Draft à venir. Comment va se goupiller la fin de l’histoire ?

Vous le savez bien, qui dit fin de saison dit se précipiter sur les défaites pour les équipes qui ne jouent déjà plus rien de la saison. L’objectif ? Avoir le bilan le moins bien possible comparé aux concurrents pour avoir de meilleurs pourcentages qu’eux et donc de meilleures chances de décrocher un gros pick à la loterie de la Draft. Pour rappel, cette année, les trois pires bilans auront 14% de chances de décrocher le gros lot, à savoir le premier pick du premier tour de la Draft. Ces deux équipes sont garanties d’avoir un pick dans le top 6 de la Draft et ont également 52,1% de chances d’avoir un pick dans le top 4. Les deux cancres cette saison sont déjà connus : faites du bruit pour les Detroit Pistons et les Washington Wizards !

The Washington Wizards have already secured their WORST record in franchise history! 😳 pic.twitter.com/dq5cYxePbT

— Basketball Forever (@bballforever_) April 9, 2024

Bien que les Wizards aient validé le pire bilan de leur histoire – on les applaudit bien fort – le dernier spot de toute la NBA devrait être pour Detroit qui n’a plus qu’à se vautrer sur un dernier match pour s’en assurer. Sur neuf défaites en dix derniers matchs, les Pistons sont encore sur un travail de tanking sérieux, mais c’est un peu l’esprit de la maison. Reste à compléter le podium de la nullité, et il y a trois candidats : Spurs, Hornets et Blazers. La troisième place et la quatrième donnent des pourcentages bien différents (13,3% et 13,2% d’obtenir le premier choix), de la cinquième position qui fait descendre la probabilité (10,5%).

La bonne opération de la nuit, c’est la défaite des Spurs, pendant que les Hornets ont eux gagné, permettant aux Texans d’égaliser à 60 défaites partout. San Antonio garde ainsi un espoir de faire troisième dans cette course, même si avec un match très dur à perdre contre les Pistons, ça va être tendu de faire deux défaites sur les deux derniers matchs qu’il leur reste. Les Frelons, quant à eux, affrontent coup sur coup Cavaliers et Celtics. Sauf large surprise, ça devrait faire deux loses.

Les Blazers qui ont presque deux défaites de retard sur leurs deux concurrents, semblent se diriger vers la cinquième place. Avec trois rencontres restantes dont un match face aux Rockets que ça ne gênerait pas de perdre, dur d’espérer mieux que ce cinquième spot et les 42,1% de chances de décrocher un pick dans le top 4 qui vont avec. Les Blazers faisaient pourtant un beau boulot de tanking avec 8 défaites en 10 matchs.

Pour ce qui est des places six à neuf, le sort semble déjà être décidé à coup sûr. Avec 57 loses, les Raptors ont deux défaites d’avance sur ses poursuivants et jouent à Miami coup sur coup, ça sera la sixième place dans cette course à la Lottery, qui donne quand même 9% de chances de décrocher le premier pick. Suivent – à 53 défaites – les Grizzlies, heureux adversaires des Lakers et des Nuggets pour leurs deux derniers matchs, le septième pire bilan semble leur être promis (7,5% de chances de first pick).

En boîtant derrière eux, on retrouve les splendides chenilles du Jazz : 50 défaites dont treize sur les… treize dernières rencontres. Ça c’est du beau tanking ! Deux équipes sérieuses à jouer et deux défaites d’avance sur les Nets qui les talonnent, on devrait donc retrouver Utah avec 6% de chances de décrocher le panier garni (le panier garni étant un joueur français nommé Alexandre ou Zaccharie). Brooklyn devrait sans doute avoir le neuvième pire bilan. Un effort honorable bien qu’inutile, car leur pick devrait revenir aux Rockets.

Europeans are taking over NBA Draft 2024 🤯

Pick predictions (via @BleacherReport)

#1 🇫🇷 Alexandre Sarr

#2 🇫🇷 Zaccharie Risacher

#4 🇷🇸 Nikola Topic

#5 🇱🇹 Matas Buzelis pic.twitter.com/irjE6rD2ja

— BasketNews (@BasketNews_com) April 9, 2024

Voilà pour l’ordre probable des neuf pires bilans de la ligue à la fin de cette saison NBA. Tout le monde se place pour choper un gros talent à Brooklyn le 12 mai, on commence enfin à voir à peu près qui a de bonnes chances de récupérer quel pick. Puisse le sort être favorable à votre équipe si vous savez déjà que vous ne la regarderez pas jouer en postseason, on est tous passés par là hein.