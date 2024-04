Plus que quelques jours de régulière, et tout en bas du classement NBA certaines franchises NBA n’ont plus qu’un mot à la bouche : la Lottery. Récupérer des talents pour l’avenir voilà l’idée, et pour cela il faut… perdre, perdre le plus possible. Bienvenue dans cet article matinal où l’on ne vous parlera que de lose et de futur, de Washington à San Antonio en passant par Portland ou Detroit, Charlotte ou Memphis. Et au bout du tunnel ? Un nouveau crack français, peut-être, et cette nuit les Spurs ont fait une sacrée bonne opération.

Les résultats de la nuit

Le Tankathon 2024 :

Bonne opération du jour – Spurs et Raptors

Les Grizzlies ont assuré et ont même permis dans la défaite à Jake Ravioli de battre son record en carrière, mais les deux vraies belles opérations de la nuit sont à mettre au crédit des Raptors et des Spurs. Les deux franchises de cœur de Kawhi (pas du tout, smh) ont perdu cette nuit, quelle surprise, et si les Canadiens ont quasiment validé leur seed 6 au Tankathon, les Texans avaient laissé Victor Wembanyama au repos et ont pris une énorme volée face au Thunder, synonyme de retour sur le podium de la lose car dans le même temps les Hornets ont eu la belle idée de gagner (voir plus bas). Magnifique soirée !

Mauvaise opération du jour – Hornets

Oh la boulette. Mal embarqués face aux Hawks, les Hornets ont donc jugé bon de vaincre Atlanta au bout du money time, et Miles Bridges, auteur du panier de la gagne, a confirmé pour sa part qu’il n’avait pas inventé l’eau chaude, qu’il n’avait pas inventé le fil à couper le beurre, bref, qu’il n’était pas le couteau le plus affûté du tiroir. Tous ces efforts pour revenir sur les Spurs… gâchés par une victoire inutile, et il faudra impérativement perdre à Boston et Cleveland pour garder le maximum de chances au tirage de la prochaine Lottery.

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

