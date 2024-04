Sans Giannis Antetokounmpo, blessé au mollet, la défaite était interdite pour les Milwaukee Bucks face à Orlando. Portés par un duo Bobby Portis – Damian Lillard, ils se sont néanmoins imposés avec autorité (117 – 99) pour reprendre de la marge sur les Knicks au classement.

La soirée avait commencé pas terrible pour les Bucks, avec l’annonce de l’indisponibilité d’une semaine de Giannis. Si le Grec manquera le reste de la saison régulière, il a tout de même évité un trop gros bobo et goûtera une fois de plus aux Playoffs dans dix jours. D’ici-là, le groupe de Doc Rivers a pour mission de s’accrocher à la deuxième place de l’Est, et face à un Magic privé de Franz Wagner, les Daims ont mis un quart-temps avant de trouver leur rythme.

Si Paolo Banchero se montre d’emblée, bien épaulé par Jalen Suggs, les Floridiens manquent rapidement de jus. Après deux bombinettes de l’infatigable Brook Lopez, le Bobby Portis show peut commencer. En feu total dans le second quart, il affiche 24 points à 11/14 au tir (dont 100% du parking) à la pause ! Ses cinq interceptions témoignent aussi d’un gros travail défensif, et il suffit qu’un Damian Lillard se réveille pour que l’écart monte à une quinzaine de points.

Le Magic tente bien de recoller en passant par des lobs, souvent efficaces sans la présence de Giannis dans la raquette, mais l’écart devient trop important. Malgré le match plein de Cole Anthony (23 points à 9/14 au tir), les pertes de balles à répétition n’auront jamais permis au groupe de Jamahl Mosley de trouver leur rythme. Les Bucks décollent, bye-bye Cole.

Côté verts et blancs, on note la nouvelle bonne perf de Pat Beverley. Comme souvent récemment, il a encore été très précieux avec 13 points, 8 rebonds, 6 passes et un +/- de 27 !

Sur le plan comptable, Orlando réalise la très mauvaise opération du soir, en enchaînant une deuxième défaite consécutive. Banchero et ses coéquipiers retombent à la cinquième place de l’est avec seulement… un petit match d’avance sur les Sixers, septièmes ! Les deux dernières échéances ? Les Sixers… et les Bucks. Chaud chaud à Disney World.

Les Milwaukee Bucks, dauphins des Celtics, comptent désormais 1,5 match d’avance sur les Knicks, et ont toutes les cartes en main pour conserver cette deuxième place. Ne reste plus qu’à attendre un retour en forme de leur Dieu grec.