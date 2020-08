Marvin Williams et James Ennis prennent 15 000 dollars d’amende : jeu de mains, jeu de vilains comme dirait l’autre

Marvin Williams et James Ennis ont pris une belle amende pour leur altercation lors du Game 3 entre les Bucks et le Magic. Pas de jaloux, les deux hommes paieront la même somme histoire de clôturer l’incident. Ils ne seront cependant pas suspendus, bonne nouvelle pour les deux équipes qui pourront compter sur leur franchise player respectif.

Pas de suspension pour les deux bagarreurs, mais une petite prune sympathique à 15 000 balles histoire de marquer le coup. Pour se remettre dans le contexte, on est dans le deuxième quart-temps de ce Game 3 entre les Bucks et le Magic. En toute tranquillité, les Daims mènent de 20 pions (normal) mais les esprits commencent à s’échauffer. Sur une brique de Nikola Vucevic, James Ennis et Marvin Williams se placent pour le rebond et s’accrochent un peu, le premier pousse légèrement le second et c’est parti pour les chipirons. Au final, aucune droite n’a été balancée et les deux bonhommes ont été séparés, mais ils ont quand même été exclus de la rencontre. Du coup on part sur une amende chacun, et pas de suspension. Allez, qu’on ne vous y reprenne pas.

James Ennis and Marvin Williams got into it 😳 pic.twitter.com/mHdXwjzDky — Bleacher Report (@BleacherReport) August 22, 2020

Bucks‘ Marvin Williams and Magic's James Ennis have each been fined $15,000 for their roles in on-court altercation on Saturday. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 23, 2020

L’absence de suspension permet à chaque équipe de récupérer un élément de sa rotation. Bah oui, on ne remplace pas deux purs joueurs comme Williams et Ennis avec un coup de baguette magique. Blague à part, s’ils ne sont évidemment pas les joueurs les plus glamours de l’effectif, chaque franchise a besoin de ses role players pour faire le sale boulot. Le Magic aura besoin de la contribution de James Ennis (9,5 points et 9 rebonds de moyenne sur les deux premiers matchs contre Milwaukee), et les Bucks du hustle de Marvin Williams pour soulager les titulaires. Il faudra juste laisser les sentiments au vestiaire et tout devrait bien aller. Prochain rendez-vous ce soir entre les deux tourtereaux, la série est à 2-1, le suspense est à son comble (non).

La NBA remet les pendules à l’heure en sanctionnant Marvin Williams et James Ennis, pas de suspension mais une belle prune. Allez, on paye, on se sert la main et on passe à autre chose. Il y a un match à jouer ce soir, et on préfère préciser pour les deux du fond qui n’ont pas compris le concept, c’est un match de basket, pas de MMA.

