Pelicans – Thunder (89-97) : OKC trop fort, NOLA file à Cancun !

Une rencontre disputée, puis un coup d’accélérateur monstrueux et une élimination. Le Thunder s’est qualifié cette nuit pour les demi-finales des Playoffs à l’Ouest, passant par la même occasion le coup de balai synonyme de 4-0 dans la série contre les Pelicans. La Nouvelle Orléans a trop souffert de l’absence de Zion Williamson, direction Cancun !

Les Pelicans devaient gagner pour continuer à jouer au basket. Les Pelicans l’ont bien compris, et n’ont rien lâché de la partie. Est-ce que leur maillot noir et vert absolument immonde aurait pu être un motif d’élimination ? C’est un tout autre débat, mais ici notre point de vue est clair et c’est un oui, marre de se claquer la rétine.

Allez, parlons du match. Une bataille de 48 minutes, sans aucun relâchement… mais à la fin, c’est le Thunder qui gagne. La puissance du dernier run des hommes de Mark Daigneault doit imposer le respect chez tout fan de basketball. Il n’a fallu qu’une minute pour mettre un bazar définitif dans la défense de la Nouvelle Orléans, qui n’a sans doute pas compris grand chose de ce qui lui arrivait.

Josh Giddey, jusqu’ici très discret, a planté 3 tirs du parking dans le money time, dont un très audacieux en transition. La défense s’est resserrée de plusieurs crans, les Pels n’ont mis aucun tir pendant deux minutes de suite, une avarie bien trop grave à ce stade de la rencontre. C’est Jalen Williams qui vient mettre le couvercle sur le match et le premier tour, d’un autre tir de loin assassin. Shai Gilgeous-Alexander ? 24 points, 10 rebonds à 8/21 au tir. Un match plutôt moyen, la menace est venue d’ailleurs.

Un coup de foudre, et donc un énorme KO définitif. Privés de Zion Williamson, les Pelicans n’ont jamais réellement eu les moyens de lutter les yeux dans les yeux durant la série. Les autres leaders des Pelicans ? CJ McCollum s’est débrouillé du mieux qu’il a pu avec la défense adverse, tandis que Brandon Ingram n’a jamais existé du match, trop bien gardé par Luguentz Dort. On prendra le temps d’analyser à froid la série du canadien sur le plan défensif, parce que ce qu’il a fait à B.I. est absolument terrible.

Le franchise player de NOLA a passé quatre matchs d’enfer, dans le mauvais sens de l’expression. Les vacances sont aussi frustrantes que bienvenues pour le groupe de Willie Green. Le what if avec Zion Williamson en forme restera sans doute un moment, mais il faut désormais se consacrer à prendre du repos et du temps pour soi. Le Thunder avance en demi-finale de l’Ouest, sweep des familles et statut de leader de la conférence assumé. Ne reste qu’à mater la fin de série entre Clippers et Mavericks avec du pop corn et un bloc note, rendez-vous dans une semaine !

