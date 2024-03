On y est ! Le mois de mars est arrivé, et tout en bas du classement NBA certaines franchises NBA n’ont plus qu’un mot à la bouche : la Lottery. Récupérer des talents pour l’avenir voilà l’idée, et pour cela il faut… perdre, perdre le plus possible. Bienvenue dans cet article matinal où l’on ne vous parlera que de lose et de futur, de Washington à San Antonio en passant par Portland ou Detroit, Charlotte ou Memphis. Au bout du tunnel ? Un nouveau crack français, peut-être, et cette nuit les Pistons ont battu les Hornets dans le choc de la nuit.

Les résultats de la nuit

Le Tankathon 2024 :

Bonne opération du jour – Hornets, Blazers, Raptors

Depuis le temps il semblerait que vous ayez compris : ici quand on perd, c’est une bonne nouvelle. Dans cette optique les Hornets ont “réussi” à perdre le match des nullos à Detroit, bien ouej, alors que les Raptors et les Nuggets ont accepté avec courtoisie la défaite face aux Nuggets et aux Celtics, téma la surprise.

Mauvaise opération du jour – Pistons, mais vite fait

Là c’est un tout petit peu moins évident. Les Pistons ont gagné ok, mais on reste loin de la catastrophe puisque selon toute vraisemblance Detroit devrait hériter de l’un des trois pires bilans en fin de saison, ils ont bossé pour. Les Spurs ? Soirée contrastée puisque malgré la défaite contre les Warriors, les Texans restent à portée de fusil des Hornets et, surtout, voient les Raptors faire le job et ainsi s’éloigner un pick de draft qui leur reviendra si – on le rappelle – il est hors du Top 6. Vous suivez toujours ? Alors vous allez kiffer les trente prochains jours.

Le programme de la nuit prochaine

0h30 : Knicks – Sixers

1h : Grizzlies – Wizards

1h : Thunder – Pacers

1h30 : Spurs – Rockets

2h : Jazz – Celtics

3h : Clippers – Wolves

3h : Kings – Bucks

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon