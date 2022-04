Tanking et course à la Draft 2022 : les Pistons veulent leur gros pick, mais Cade Cunningham est clairement en mode… Playoffs

On y est ! A environ deux semaines de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et cette nuit Cade Cunningham est venu foutre le zbeul dans la course aux… Playoffs.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Bulls – Clippers : 135-130

Hawks – Cavs : 131-107

Nets – Bucks : 117-120

Pistons – Sixers : 102-94

Jazz – Lakers : 122-109

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Thunder : si certains membres de l’organisation Thunder – Sam Presti, au hasard – ont regardé cette nuit le match entre les Pistons et les Sixers, ils ont probablement fêté la victoire de Detroit comme une victoire en Coupe du Monde. La raison elle est simple, avec cette victoire les hommes de Dwane Casey Cade Cunningham voient OKC se rapprocher dangereusement de la troisième place au Tankathon, synonyme de 14% de chances d’aller chercher le gros lot. Et vous voulez la meilleure ? Ce soir le Thunder affronte… les Pistons, autant vous dire qu’on pourrait atteindre des sommets en matière de tanking.

Mauvaise opération du jour – Pistons : ça ne va pas « révolutionner » l’avenir de sa franchise, mais depuis quelques semaines Cade Cunningham joue à contre-courant d’une équipe qui tanke. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il n’est pas seulement intrinsèquement le rookie le plus talentueux de la Ligue, il est tout simplement l’un des… meilleurs joueurs de la Ligue, tout court, si si. Souvent à deux à l’heure mais tellement propre, souvent clutch également, CC a encore frappé cette nuit en cognant les Sixers de tout son être. 27 points à 12/20, 6 passes, 4 interceptions, un Doc Rivers groggy en pleine course pour le trône de l’Est et des Pistons qui, globalement, nous donnent déjà des envies de saison prochaine avec un Cade les mains libres et, prions ensemble, un autre coach. 2022 année 1 du Roi Cunningham, et le règne s’annonce sans pitié.

Le programme de la nuit prochaine

1h : Magic – Raptors

– Raptors 1h : Wizards – Mavericks

– Mavericks 1h30 : Celtics – Pacers

2h : Rockets – Kings

– 2h : Grizzlies – Suns

2h : Bucks – Clippers

2h : Thunder – Pistons

– 2h30 : Spurs – Blazers

3h : Nuggets – Wolves

4h30 : Lakers – Pelicans

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon