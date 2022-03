Tanking et course à la Draft 2022 : beaux gosses, les Pistons ont expliqué aux Blazers comment fonctionnait un tank de compétition

On y est ! A environ trois semaines de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et cette nuit les Pistons ont été très solides en expliquant aux Blazers comment fonctionnait un tank de compétition.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Pistons – Blazers : 115-119

Cavaliers – Lakers : 120-131

Hornets – Pelicans : 106-103

Sixers – Heat : 113-106

Nets – Jazz : 114-106

Bulls – Raptors : 113-99

Rockets – Wizards : 115-97

Thunder – Celtics : 123-132

Mavs – Wolves : 110-108

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Pistons, Thunder et Wizards : à ce petit jeu-là, ils commencent à être injouables. Malgré la grosse première mi-temps de Cade Cunningham et le relais pris en deuxième par Killian Hayes et Saddiq Bey, les Pistons ont fini par laisser filer leur match face aux Blazers. Quel dommage, quel désespoir, quels génies et quelle belle manière de fêter avec classe l’annonce officielle de la fin de saison pour Damian Lillard. Côté Thunder on a également passé une belle soirée avec un match de gala face aux Celtics (31 points pour Shai Gilgeous-Alexander et surtout 35 pour Tre Mann qui émargeait à 7/7 du parking à la mi-temps) ponctué d’une défaite heureuse, la dixième de suite, alors que les Wizards apprennent vite et ont vu avec zéro tristesse les jeunes Rockets leur mettre la zermi en deuxième mi-temps.

Mauvaise opération du jour – Blazers et Rockets : le tanking est un art qui s’apprend, et les Blazers ne sont pas les plus expérimentés en la matière. Brandon Williams, CJ Elleby, Trendon Watford, Drew Eubanks et Justise Winslow forment en apparence l’un des cinq les plus claqués de l’histoire récente mais sur le terrain les mecs se donnent et ça joue au basket, détendu du slip, et cette nuit Chauncey Billups a donc vu sa jeune bande d’inconnus tomber dans le piège des Pistons en résistant au fake retour de Saddiq and co. Pas facile de perdre à volonté, peut-être suffirait-il de jouer pour gagner, puisque c’est comme ça que l’équipe perdait en début de saison, mon dieu qu’est-ce que c’est dur à suivre. Balle dans le pied également pour les Rockets, toujours leaders du classement à l’envers mais qui devront veiller à ne pas rééditer ce genre d’inutile exploit s’ils veulent conserver l’une des trois premières places du Tankathon.

Le programme de la nuit prochaine

0h : Magic – Warriors

– Warriors 0h30 : Knicks – Hawks

– Hawks 1h : Bulls – Bucks

3h : Nuggets – Clippers

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon