La course aux Playoffs : les Bulls ont retrouvé Patrick Williams mais, surtout, ils ne lâchent pas le steak

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à environ trois semaines de la postseason !

Les résultats de la nuit

Pistons – Blazers : 115-119

Cavaliers – Lakers : 120-131

Hornets – Pelicans : 106-103

Sixers – Heat : 113-106

Nets – Jazz : 114-106

Bulls – Raptors : 113-99

Rockets – Wizards : 115-97

Thunder – Celtics : 123-132

Mavs – Wolves : 110-108

Le classement

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Bulls, Celtics, Sixers, Nets et Mavericks : mis à part les Raptors (voir plus bas), tous les cadors de l’Est ont gagné cette nuit mais la palme revient sans doute aux Bulls, qui ont récupéré leur ailier sophomore Pat Williams et qui en ont profité pour gratter une victoire essentielle face aux Raptors justement, pas loin d’petre devenus de vrais concurrents directs en cette fin de saison. DeMar DeRozan et Zach LaVine ont été très propres, Nikola Vucevic a fait son job dessous et au titre d’un énorme troisième quart les Dinos ont été dépassés, ceci permettant aux Bulls de garder leur cinquième place et leur ambition intacte de chopper une place dans le Top 4. Belle opé également pour les Celtics, à qui il sera justement difficile de griller la politesse vu la vitesse de croisière actuelle à Boston, des Sixers, énormes vainqueurs du Heat malgré l’absence des deux All-Stars de la bande, des Nets, qui continuent à croire à une improbable sixième gâche et des Mavs, pour qui la victoire face aux Wolves couplés à la défaite du Jzz contre les Nets est synonyme de rapproché au classement.

Mauvaise opération du jour – Pelicans, Jazz, Wolves, Cavs et Raptors : s’il parait assez évident qu’on aura un Lakers – Pelicans lors du play-in tournament, encore faut-il savoir qui organisera les festivités. Les Pelicans devront en tout cas montrer une autre aptitude à finir les matchs que la nuit dernière, eux qui ont vu LaMelo Ball venir leur uriner dessus dans la dernière minute et qui voient donc par conséquent les Lakers leur repasser devant à la neuvième place, synonyme de match couperet à la maison. Le Jazz a également perdu du terrain sur des Mavs qui leur soufflent fort dans les bronches, les Wolves ont rendu leur sixième place aux Nuggets 24h après leur avoir volée, alors que les Cavs et les Raptors possèdent le point commun de s’être fait souiller récemment par LeBron mais également d’avoir perdu cette nuit, laissant de ce fait planer le doute sur les fins de saison dans l’Ohio et l’Ontario.

Les affiches de la nuit prochaine

0h : Magic – Warriors

0h30 : Knicks – Hawks

1h : Bulls – Bucks

– 3h : Nuggets – Clippers

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Raptors, Nets, Hornets ou Hawks

Sixers – Raptors ou Nets

Bucks – Cavs

Celtics – Bulls

Play-in tournament : Raptors – Nets et Hornets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Lakers ou Pelicans

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Nuggets

Jazz – Mavericks

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Lakers – Pelicans