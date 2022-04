On y est ! A environ deux semaines de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et cette nuit le cinq de départ du Thunder était absolument incroyable.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Pacers – Sixers : 122-131

Magic – Cavaliers : 120-115

Raptors – Hawks : 118-108

Heat – Hornets : 144-115

Nets – Rockets : 118-105

Thunder – Blazers : 98-94

Bulls – Bucks : 106-127

Wolves – Wizards : 114-132

Nuggets – Spurs : 97-116

Jazz – Grizzlies : 121-115

Kings – Pelicans : 109-123

Suns – Lakers : 121-110

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Rockets, Pacers, Blazers et Kings : soirée parfaite pour les Rockets, qui ont réussi le combo carton des gamins / défaite face aux Nets et qui s’échappent dans la quête du recherché bonne d’âne. Pour les Pacers c’est la même, Lance Stephenson a fait son zozo et Indiana a perdu pour sa dernière à domicile, piétiné par un Joel Embiid trop focus. Les Kings ont quant à eux participé à éliminer les Lakers et c’est une jolie boutade, alors que les Blazers ont été incroyables à Oklahoma City en réussissant à perdre contre des carreleurs, des boulangers, Jaylen Hoard et Pierre Niney (voir plus bas).

Mauvaise opération du jour – Thunder et Magic : Jaylen Hoard en mode Wilt Chamberlain, un Mark Daigneault qui ne fait jouer que six mecs dont un sosie de Pierrot Niney… mais OKC a tout de même trouvé le moyen de battre les Blazers, mais comment est-ce possible. Dommage car le FC Presti avait l’occasion de rejoindre les Pistons sur le podium inversé et donc de voir augmentées ses chances à la Lottery, espérons que les bougs ne s’en mordent pas les doigts avec un pick 8 dans un mois. Autre déception pour finir, la victoire du Magic contres les Cavs, incroyable là aussi, grâce à un duo Brazdeikis / Bamba des plus inspirés, une belle phrase qu’on ne peut lire qu’au mois d’avril.

Le programme de la nuit prochaine

1h : Pistons – Mavericks

– Mavericks 1h30 : Knicks – Nets

– Nets 2h : Hawks – Wizards

2h : Bulls – Celtics

3h : Jazz – Thunder

4h : Clippers – Suns

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon