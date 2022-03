Tanking et course à la Draft 2022 : regardez le replay de Blazers – Thunder, parce que c’était tout bonnement incroyable

On y est ! A environ deux semaines de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et cette nuit les Blazers et le Thunder nous ont vendu du rêve jusqu’à 6h30 du matin, quelle folie.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Hornets – Nuggets : 109-113

Pacers – Hawks : 123-132

Cavaliers – Magic : 107-101

Knicks – Bulls : 109-104

Raptors – Celtics : 115-112

Heat – Kings : 123-100

Grizzlies – Warriors : 123-95

Rockets – Spurs : 120-123

Blazers – Thunder : 131-134

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Pacers, Magic, Kings, Rockets et Blazers : dans les places UEFA du tankathon, les Pacers, les Kings et les Blazers continuent de faire le boulot et vont donc se disputer les places 5, 6 et 7 en partant de la fin. On ne connait que 50% des joueurs présents sur le parquet et c’est ça qui fait le sel d’une fin de saison, au moins les mecs ne se cachent même plus et ça nous apprend à rencontrer de nouvelles personnes alors c’est tout bénef.

Mauvaise opération du jour – Thunder : dans la course à qui sera le plus nul, ce match entre les Blazers et le Thunder valait son pesant de cacahuètes. Qu’on se le dise d’emblée, ce fut incroyable et dans un échange d’amabilités non voulues c’est finalement le Thunder qui est reparti avec la victoire, donc la défaite, les joueurs de Chauncey Billups ayant, ô quel malheur, complètement bazardé la dernière possession en fin de prolongation. Car oui, les deux équipes nous ont offert cinq minutes de caca supplémentaire à 6h20 du matin, et au final Isaiah Roby a claqué son meilleur match en carrière et Théo Maledon a encore une fois montré le bout de son nez. Trop de talent pour les Blazers du futur Hall Of Famer Drew Eubanks et du franchise player du printemps Brandon Williams, non mais vraiment le mois de mars c’est quelque chose. Et si vous avez la flemme du replay ? Déjà on vous comprend, et du coup on vous propose de regarder la vidéo ci-dessous, disons que ça ressemblait à peu près à ça :

Quand @Romain_Molina rigolait du fait que les books commençaient à couvrir le basket à Malte.

Après quelques mois on a enfin eu du spectacle 🙃🙃🙃🙃 pic.twitter.com/HkHMFMGRrn — QeeYou (@QeeYouBet) March 27, 2022

Le programme de la nuit prochaine

1h : Sixers – Bucks

1h : Wizards – Bulls

– Bulls 1h30 : Nets – Pistons

1h30 : Mavericks – Lakers

4h : Clippers – Jazz

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

