Les Spurs s’en sortent in extremis à Houston : une défaite des Lakers ce soir et les mecs passent dixièmes, celle-là elle est bien bonne

On ne les avait absolument pas vu venir, et si ce début de remontada trouve également sa cause dans la débandade californienne, les Spurs méritent clairement ce qui leur arrive. Ce qui leur arrive ? Un statut d’empêcheur de tourner en rond, un statut d’équipe playinable au détriment des Lakers, ouais on vient d’inventer un mot.

Les stats maison du derby des cow-boys c’est juste ici !

La fin de la nuit aurait pu être un chouïa différente, si le tir de Kenyon Martin Jr. n’avait pas tourné autour du cercle avant de ressortir. Pas d’exploit pour les Rockets donc, tant mieux pour eux hein, des Rockets à deux millimètres de braquer un match pourtant mal engagé, mais ce matin ce sont bien les Spurs d’un Dejounte Murray encore une fois monstrueux qui font la une, en se retrouvant dans la nuque des Lakers et de LeBron James, à un tout petit match de la dixième place, synonyme de dernier strapontin pour le play-in tournament. 33 points, 7 rebonds, 11 passes, 2 steals et 2 contres pour Dejounte et les lancers qui vont bien en fin de match pour assurer le bail, un Keldon Johnson qui a fait parler le body, Jakob Poeltl qui continue à empiler les doubles-doubles et un bel apport des deux derniers arrivés / revenus Josh Richardson et Zach Collins, sacrée équipe de desperados pas forcément faite pour jouer des Finales mais au… final, il reste donc sept matchs aux Spurs pour claquer le finish le plus improbable de la saison à l’Ouest.

Jalen Green et un énorme tir dans le money time, Josh Christopher et Kevin Porter Jr., elle est belle cette jeunesse texane mais après quelques années barbues, dans le Texas la vérité appartient de nouveau aux Mavs et donc aux Spurs, étonnants challengers en ce mois de mars. 31 victoires et 43 défaites pour les Lakers dixièmes, 31 victoires et 44 défaites pour San Antonio onzième, LeBron questionable ce soir à Dallas et donc une défaite des Lakers qui les précipiteraient… hors des places play-in au profit de SA. Wow. La meilleure dans tout ça ? Les hommes de Gregg Popovich affronteront jusqu’au gong les Grizzlies, les Nuggets, les Wolves, les Mavs, les Warriors et deux fois les Blazers, oulah, alors que les Lakers auront pour leur part comme adversaires finaux les Mavs, le Jazz, les Pels, les Warriors, les Suns, le Thunder et deux fois les Nuggets, oups. Un calendrier qui semble un poil d’AD plus « tranquille » pour les Spurs, disons que dans le pire des cas on a deux victoires assurées, alors que les Lakers et leur mood actuel ne garantissent pas spécialement la moindre victoire.

Le retour potentiel d’Anthony Davis, la cheville de LeBron James, voilà le thème principal côté Lakers. Si les Angelinos devaient s’incliner ce soir à Luka City ? Les Spurs deviendraient maîtres de leur destin et s’en retrouveraient donc avec les faveurs des pronostics. Et si la Conférence Ouest nous offrait un plateau Wolves – Clippers et Pelicans – Spurs au play-in ? Il y a deux mois on aurait, aujourd’hui plus du tout, surtout à Los Angeles.