Les Cavs ont-ils le droit au bonheur ? Victoire mais Evan Mobley touché à la cheville, la fin de saison s’annonce tendue dans l’Ohio

Décidément, rien ne leur est épargné. Lors de la victoire essentielle des Cavs cette nuit face au Magic, J.B. Bickerstaff a du composer avec la blessure à la cheville d’Evan Mobley, retombé sur le pied de Franz Wagner au milieu du deuxième quart-temps. Le candidat (et favori ?) au trophée de Rookie Of the Year ne reviendra plus, et si les premières infos sont rassurantes c’est toute la dernière ligne droite de la régulière des Cavs qui s’en retrouve bancale.

Ils ont tout d’abord été privés de Collin Sexton, blessé au ménisque et qui voyait alors sa saison terminée alors qu’elle débutait à peine. Malgré tout, les Cavs ont ensuite enfilé le costume de l’invité surprise dans la Conférence Est, forts des performances royales d’un Jarrett Allen All-Star pour la première fois, forts des performances phénoménales d’un Darius Garland All-Star pour la première fois, et forts de l’apport majestueux d’Evan Mobley, ce rookie si particulier qui semble jouer en NBA depuis quinze ans. Trois leaders, trois très jeunes leaders, des role players qui assurent et parfois de bonnes surprises sur le banc, et donc ce statut de petite franchise qui monte et qui se mêle même à la course au sommet de l’Est en plein hiver, on croit rêver.

Puis la fin de l’hiver pointe le bout de son nez, le All-Star Game local a fêté les héros du cru, les Playoffs sont dans toutes les bouches et toutes les pensées… et c’est là que tout commence à se corser. Jarrett Allen doit quitter les copains pour soigner une mimine, les défaites se font plus nombreuses à l’heure où une montée en puissance est davantage appréciée, et cette nuit c’est donc le dernier arrivé de la bande de cracks qui a vu… craquouiller sa cheville, dans un banal match face à un Magic qui n’avait pas spécialement envie de le gagner. Sur le ralenti on voit bien la cheville qui tourne, Vavane s’assoit ensuite car il sait que sa soirées est finie, mais malgré les premières infos rassurantes – rien de cassé semblent indiquer les radios – on tremble désormais dans l’Ohio, on tremble de voir une dernière quinzaine compliquée venir jeter le trouble sur une saison pourtant diablement réussie et rafraichissante.

Car au 29 mars les Cavs sont désormais septièmes à l’Est, à un match du duo Raptors / Bulls, et c’est donc vers un éventuel play-in que se dirige la jeune bande, play-in qui pourrait les voir affronter les Nets dans un premier temps et, en se projetant un peu, le gagnant de Hawks – Hornets pour une place au premier tour des Playoffs. Hormis des Nets « à part », disons que les Cavs semblent clairement être de ceux qui, cette saison, méritent le plus de jouer dix jours de plus en avril, et l’absence potentielle (et probable) du n°3 de la Draft 2021 dans les prochains jours s’annonce évidemment comme un énorme coup dur, en sachant que, vous allez rire (non)… Lauri Markkanen s’est également blessé cette nuit.

Après une douzaine de jours off en novembre et une quinzaine en décembre, Evan Mobley pourrait en tout cas « profiter » des prochains jours pour se chauffer en vue du play-in, ou des Playoffs en cas de gros run de Cleveland, et à titre plus personnel c’est son rang de favori pour le ROY qui s’en voit menacé, Scottie Barnes ne trainant qu’à quelques encablures et surfant pour sa part sur un mood individuel ET collectif beaucoup plus positif que Vavanito Mobley. Pour son équipe ? Sept matchs à jouer dont des confrontations face aux Mavs, aux Hawks, aux Sixers, aux Bucks et aux Nets, autant dire qu’il faudra cravacher pour arriver lancé lors des barrages.

Les Cavs ont-ils droit au bonheur ? Pas sûr. Peuvent-ils conjurer le sort ? On aimerait pour eux. En tout cas on leur souhaite, en tout cas ils méritent, mais ce monde d’adultes est parfois impitoyable, même pour ses ados les plus talentueux.