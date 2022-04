Tanking et course à la Draft 2022 : les Pistons ont offert un beau cadeau au Thunder, le Flop 3 se transforme en Flop 4 !

On y est ! A environ deux semaines de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et cette nuit le Thunder – Pistons fut une incroyable partie de poker menteur.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Mavericks – Wizards : 103-135

Magic – Raptors : 89-102

Celtics – Pacers : 128-123

Thunder – Pistons : 101-110

Rockets – Kings : 117-122

Grizzlies – Suns : 122-114

Bucks – Clippers : 119-153

Spurs – Blazers : 130-111

Nuggets – Wolves : 130-136

Lakers – Pelicans : 111-114

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Magic, Rockets, Pacers, Blazers et Thunder : globalement, cette nuit les tanks ont sorti les grosses chenilles et jouent très sérieusement leur rôle. Orlando n’a évidemment pas battu les Raptors, les Pacers ont offert une belle résistance mais se sont inclinés, quel dommage, face à Boston, Houston a fait le back-to-back en perdant de nouveau face aux terribles Kings, les Blazers ont fait un beau cadeau à San Antonio, et lors du CHOC de la nuit le Thunder nous a vendu un rêve immense en alignant trois Français – qui ont assuré – sans oublier de perdre face à un concurrent très direct pour la Lottery. Business is business, la dernière ligne droite va être folle.

Mauvaise opération du jour – Pistons et Kings : résultat un peu cata pour les Pistons malgré l’énorme match de Killian Hayes puisque Detroit voit le Thunder fondre sur la troisième place du classement inversé. Cade Cunningham et Saddiq Bey ont pourtant tout fait pour perdre mais trop de talent dans le Michigan et une belle occasion de mettre OKC au tapis presque définitivement. Les Kings ? Same as tous les matins, une victoire qui les voit perdre du terrain et des chances d’aller chercher un très haut pick.

Le programme de la nuit prochaine

18h30 : Sixers – Hornets

19h : Knicks – Cavs

– Cavs 1h30 : Hawks – Nets

2h : Bulls – Heat

2h30 : Warriors – Jazz

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon