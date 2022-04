La course aux Playoffs : défaite des Lakers face aux Pels, victoire des Spurs… et grosse panique sur Hollywood Boulevard

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à environ deux semaines de la postseason !

Les résultats de la nuit

Mavericks – Wizards : 103-135

Magic – Raptors : 89-102

Celtics – Pacers : 128-123

Thunder – Pistons : 101-110

Rockets – Kings : 117-122

Grizzlies – Suns : 122-114

Bucks – Clippers : 119-153

Spurs – Blazers : 130-111

Nuggets – Wolves : 130-136

Lakers – Pelicans : 111-114

Le classement

La petite explication concernant les tie-breakers

Bonne opération du jour – Grizzlies, Spurs, Wolves, Pelicans, Celtics et Raptors : le bilan des Grizzlies est phénoménal et… plus si loin de celui des Suns. Ils ne peuvent plus revenir hein, c’est trop tard, mais Memphis creuse un bel écart avec le bas de podium. Les Spurs et les Pelicans ont gagné, occupant ainsi les 9è et 10è places. Une superbe affaire pour deux collectifs qui méritent tous deux de disputer le play-in. Plus haut, les Wolves siègent toujours à la 7è place mais reviennent peu à peu sur les Nuggets, sûrement pressés que la saison régulière se termine. À l’Est, les Raptors mettent trois victoires d’avance dans le museau de Cleveland et valident presque leur qualification directe en Playoffs. En haut de tableau, les Celtics reviennent sur le Top 2, avec d’évidentes envies de trône.

Mauvaise opération du jour – Lakers, Bucks, Nuggets et Mavericks : les Lakers sont les grands perdants de cette soirée. Tombés à la 11è place de l’Ouest, il n’ont plus leur destin entre leurs mains. Les Mavericks loupent quant à eux l’opportunité de déloger Golden State du podium, c’est dommage. Ça l’est aussi pour Denver qui perd une bonne opportunité de passer Utah dans le rétro et ainsi envisager un premier tour de Playoffs contre Dallas, équipe potentiellement plus abordable que Phoenix, Memphis ou Golden State. Le revers a moins de conséquences Milwaukee. Les joueurs du Wisconsin restent 2è de l’Est et attendent tranquillement la suite.

Les affiches de la nuit prochaine

18h30 : Sixers – Hornets

– 19h : Knicks – Cavs

1h30 : Hawks – Nets

– 2h : Bulls – Heat

– 2h30 : Warriors – Jazz

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Cavs, Nets, Hornets ou Hawks

Bucks – Cavs ou Nets

Celtics – Raptors

Sixers – Bulls

Play-in tournament : Cavs – Nets et Hornets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Pelicans ou Spurs

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Mavericks – Jazz

Warriors – Nuggets

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Pelicans – Spurs