Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Jalen Green pose 33 points sur les Kings, lui aussi préchauffe fort

Grosse nuit en NBA et… quelle nuit ! Dix matchs, plein de chocs et des perfs plus que notables, dans la course au trophée de MVP, dans celle des Playoffs et dans celle de la Lottery. On fait le point, tintintin, on fait le gros gros point.

# Les résultats de la nuit

Mavericks – Wizards : 103-135

Magic – Raptors : 89-102

Celtics – Pacers : 128-123

Thunder – Pistons : 101-110

Rockets – Kings : 117-122

Grizzlies – Suns : 122-114

Bucks – Clippers : 119-153

Spurs – Blazers : 130-111

Nuggets – Wolves : 130-136

Lakers – Pelicans : 111-114

# Ce qu’il faut retenir

Kristaps Porzingis a lâché 24 points et 9 rebonds sur Dallas *rire sans bouger les lèvres*

Les Wizards ont donc fumé les Mavericks, ce qu’auraient pu/dû éviter les Texans dans leur course au podium de l’Ouest.

Les Raptors ont tapé le Magic, sans strasses et sans paillettes.

Malgré un Tyrese Haliburton à 30 points à 10/11 au tir dont 6/6 du parking, les Celtics de Jayson Tatum (31 points) et Jaylen Brown (32 points) ont triomphé contre Indiana.

Les Pistons d’un Killian Hayes à 26 points, 7 rebonds, 8 assists, 5 interceptions et 2 blocks, ont tapé le Thunder d’un grand Théo Maledon (28 points).

Mention spéciale aux 11 points et… 20 rebonds (!) de Jaylen Hoard.

Jalen Green a posé 33 points à 9/24 au tir face aux Kings.

Ce n’est pas encore le pourcentage de l’année, mais on s’en approche.

Sur le mois de mars, le rookie des Rockets était déjà remonté à 20,8 points de moyenne, à 48% au tir dont 40% du parking.

Il commence avril sur les mêmes bases !

Un collectif XXL de Memphis est tranquillement venu à bout de Phoenix, sans réellement trembler.

Big up au frérot Dillon Brooks (30 points et 7 assits) qui a frôlé le niveau de Jordan.

Les Clippers d’un Robert Covington historique (wtf) ont battu Milwaukee.

Les Bucks avaient envoyé tous les cadres au repos, mais un 11/18 à 3-points, il faut quand même le mettre.

Les Spurs ont battu Portland et chopent la 10è place au nez des Lakers, et toc.

À l’instar de Memphis, toute proportion gardée, les Wolves ont fait parler l’alchimie collective à Denver.

Malgré un Nikola Jokic à 38 points et 19 rebonds, la meute (44-34) a remporté un match qui la rapproche de la 6è place des Nuggets (46-32).

Et qui dit 6è place dit… qualification directe en Playoffs.

Un LeBron James à 38 points mais des Pelicans victorieux au Staples Center : les Lakers tombent du Top 10, encore, à cinq matchs de la fin de saison.

# Quelques souvenirs de la nuit

Grizzlies bench went WILD after Santi Aldama threw down the reverse 😂 pic.twitter.com/P7UMOfarEa — Bleacher Report (@BleacherReport) April 2, 2022

36 POINTS AND 10 THREES FOR ROBERT COVINGTON 🔥 pic.twitter.com/w55GD4oFVB — Tomer Azarly (@TomerAzarly) April 2, 2022

Killian Hayes my goodness 👀 pic.twitter.com/xnxQgSklV0 — Pistons Talk (@Pistons__Talk) April 2, 2022

Karl-Anthony Towns lob dunk, assisted by Anthony Edwards pic.twitter.com/tr0AfgOnjl — Timberwolves Clips (@WolvesClips) April 2, 2022

OH MY GOODNESS JAYSON TATUM pic.twitter.com/gp4jkUKfRC — Boston Celtics (@celtics) April 2, 2022

# Le Top 10 de la nuit

À retrouver en cliquant sur ce lien magique, ou patienter un peu.

# Les scores TTFL de la nuit

# La course à la Draft

# La course aux Playoffs

# Le classement

# Le programme de ce soir