Les Wolves renversent Denver : victoire boudinée mais victoire gérée, la 6è place est loin d’être attribuée

On y est, c’est l’heure de résumer le match pour une qualification en Ligue Europa (t’sais le mec qu’a rien compris t’sais). Ce vendredi, Wolves et Nuggets se sont foutus sur la tronche avec, en ambition commune, cette 6è place à l’Ouest, synonyme de qualification directe en Playoffs. On débrief.

Nikola Jokic contre Karl Anthony Towns, la taire a Trembley dans le Colorado. La secousse a endommagé le clavier du rédacteur, il se peut donc que les premiaires phrases contiennent quelques fautes en atempsdant l’arrivée du dépanneur de clavier. Oh l’accroche complètement foirée. Allons droit au but. Les Wolves sont venus à bout d’un Nikola Jokic XXL format 38 points, 19 rebonds et 8 assists, à 67% au tir. Le Serbe, Aaron Gordon (24 points à 9/11 au tir) et Monte Morris (23 points et 6 assists à 4/5 de la buvette) ont manqué de soutien pour assurer la réception de visiteurs venus en bande. Excellent, Karl Anthony Towns – 32 points, 9 rebonds, 2 blocks et 1 interceptions à 61% au tir dont 4/7 du parking – a pu compter sur Taurean Prince, D’Angelo Russell, Naz Reid, Jordan McLaughlin, Jared Vanderbilt ainsi qu’un Anthony Edwards par séquence, pour constamment garder ces trois, quatre, cinq unités d’avance. En bon souvenir de la finale des derniers Jeux olympiques de Tokyo, l’Équipe de France vous le dira, certains écarts – aussi ricrac soient-ils – sont compliqués à défaire. Lot de consolation, Aaron Gordon a sans nul doute remporté le Dunk Contest de la rencontre.

Et donc au classement, ça donne quoi ? Les petits gars du Minnesota n’ont plus que deux matchs de retard sur Denver et envisagent toujours une qualification directe en Playoffs. Le faux pas devra donc venir des Nuggets, et ça, les Wolves semblent y croire dur comme fer. Le jeu déployé par les hommes de Chris Finch – certes parfois brouillon, encore partagé entre la bonne insouciance et l’abus – a étonné de par la complémentarité entre ses acteurs. Tous les joueurs ont un rôle précis dans cet effectif. Arrivé à l’été dernier, Patrick Beverley, en plus de correctement jouer au basket, prépare verbalement ses troupes à la guerre. Le franchise player qu’est Karl-Anthony Towns gagne en constance et, à l’approche des Playoffs, camoufle sûrement mieux son jeu que ce que l’on pense. Et que dire du premier piston défensif de l’effectif ? L’apport de Jared Vanderbilt est top, même si Aaron Gordon l’a plutôt bien remué cette nuit. Quoiqu’il en soit, ce succès met fin à une courte série – mais série quand même – de deux revers consécutifs. Les Wolves devaient éviter d’enclencher une mauvaise série avec le play-in, c’est chose faite, et avec une manière presque « postseasonesque ». À dans deux semaines messieurs.

La guerre de la 6è place n’est pas terminée, elle vient peut-être seulement de commencer. Et si les Wolves ruinaient la saison régulière des Nuggets sur les prochains jours ? À cœurs vaillants rien d’impossible.