La course aux Playoffs : allez hop on y retourne, les Lakers sont onzièmes de la Conférence Ouest et les patrons sont attendus

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à environ deux semaines de la postseason !

Les résultats de la nuit

Bulls – Clippers : 135-130

Hawks – Cavs : 131-107

Nets – Bucks : 117-120

Pistons – Sixers : 102-94

Jazz – Lakers : 122-109

Le classement

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Bulls, Bucks et Jazz : énorme victoire des Bulls face aux Clippers, grâce à un DeMar DeRozan dans la stratosphère, et il faudra bien ça pour résister au retour des Raptors dans la course à la cinquième place. Les Bucks ont quant à eux confirmé qu’il faudra compter sur eux dès lors que les matchs deviennent capitaux, facile quand t’as l’autre zinzin dans ton roster. Le Jazz ? Par chance ils affrontaient l’une des pires équipes de NBA actuellement, si si on n’exagère même pas, et le duo Rudy Mitchell a évidemment rigolé toute la soirée pour se relancer après cinq défaites de suite.

Mauvaise opération du jour – Cavs, Sixers et Lakers : rien ne va plus à Cleveland, entre les absences dans la raquette et les défaites qui s’amoncellent, et l’on se dit alors quelque chose du genre « heureusement que la Conférence est est claquée à partir du seed 9 », ça garantit au moins une place en play-in. Ne reste désormais plus qu’à prier et calculer afin de ne pas se bouffer les Nets au play-in, parce que très franchement la saison dans l’Ohio, d’un point de vue global, mérite un premier tour de Playoffs en récompense. Sale affaire également pour des Sixers piégés par Cade Cunningham et les gamins du Michigan, et à l’heure où les Bucks et les Nets se sont livrés un duel incroyable au lendemain d’un autre duel foufou entre les Celtics et le Heat, disons que ça la fout mal quand on estime pouvoir viser le titre. Pour les Lakers on est encore sur un autre bail, difficile de gagner un match en 2022 quand Dwight Howard est votre arme offensive numéro 1, et les Angelinuls se sont donc inclinés logiquement face au jazz et retrouvent cette maudite onzième place au profit des Spurs. Ce soir ? Retour probable d’Anthony Davis, retour potentiel de LeBron James mais, surtout, Lakers – Pelicans et… Spurs – Blazers. Ils n’ont plus leur destin entre leurs mais, clairement, littéralement.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Magic – Raptors

1h : Wizards – Mavericks

1h30 : Celtics – Pacers

– Pacers 2h : Rockets – Kings

2h : Grizzlies – Suns

– 2h : Bucks – Clippers

– 2h : Thunder – Pistons

2h30 : Spurs – Blazers

– Blazers 3h : Nuggets – Wolves

– 4h30 : Lakers – Pelicans

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Cavs, Nets, Hornets ou Hawks

Bucks – Cavs ou Nets

Celtics – Raptors

Sixers – Bulls

Play-in tournament : Cavs – Nets et Hornets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Pelicans ou Spurs

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Mavericks – Nuggets

Warriors – Jazz

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Pelicans – Lakers