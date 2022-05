Une série de Playoffs c’est évidemment le combat de deux franchises, de quelques cracks et de deux fanbases, mais ce sont aussi des avis qui s’opposent, au sein même de notre rédaction. Qui pense quoi, qui est le plus doué avec une boule de cristal entre les mains ? Voici les pronostics de la rédac pour la série Grizzlies – Warriors !

Giovanni

Installez-vous confortablement dans votre canapé et prenez une poche avec vous car on n’aura pas le temps pour aller pisser. La série de Playoffs par excellence, entre deux équipes qui peuvent donner le meilleur sur ce genre de match-up. Un conseil ? Ne vous fiez pas au premier tour. Les Warriors ont ultra-dominé les Nuggets mais face à une équipe de Denver qui leur correspondait parfaitement, alors que les Grizzlies ont semblé en galère face à des Wolves mais surtout car ils avaient bêtement décidé de jouer à qui a la plus grande gueule plutôt que de mettre les points sur les I d’entrée. Pour moi cette série ira en 7 et sur un match 7 tout peut arriver, même si cette fois-ci je vois plutôt Golden State prendre sa revanche de la saison dernière. 4-3 Warriors, une série incroyable qui fera date, trop hâte, trop trop hâte.

Nico M

La série la plus hypante des demi-finales de conférence ? Peut-être. En tout cas, que les Grizzlies se préparent, ils devront montrer un autre visage que celui contre Minnesota au premier tour. Car si la bande à Ja Morant a su assurer l’essentiel face aux Wolves, là elle va affronter des Warriors qui savent ce que ça fait de gagner des titres NBA et qui ne comptent faire aucun cadeau contrairement aux Wolves. Traduction, la moindre erreur risque de se payer cash face à Steph, Klay, Draymond et Cie. Ces derniers ont impressionné contre les Nuggets et je pense qu’ils montreront à ces insolents Grizzlies qui est vraiment le patron. Pour que Memphis puisse prendre le dessus dans cette série, plusieurs conditions de base devront être réunies : un Morant bien plus inspiré qu’au premier tour, un basket plus propre, un duo Desmond Bane – Brandon Clarke toujours aussi performant, un Jaren Jackson Jr. qui évite enfin les fautes, et des contributions précieuses de chacun. Ça fait un peu beaucoup, alors Warriors en 6.

Alex T

Là aussi, la série que tout le monde attendait pour ce second tour. Memphis m’a un peu surpris sur ce premier tour car je voyais les Grizzlies avec plus de marge. Est-ce qu’on a vu Memphis trop beau, est-ce que les Playoffs sont en train de faire trembler la bande de Taylor Jenkins ? En face, un monstre d’expérience en postseason avec Golden State. Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green ont chacun plus de vécu que tout l’effectif du Tennessee réuni. Le cinq de la mort des Warriors est plutôt flippant mais Steve Kerr a aussi affaibli son banc en retirant Stephen Curry ou Jordan Poole. Gary Payton II semble être le seul joueur de la second unit à vraiment pouvoir faire la différence désormais alors que Taylor Jenkins a plus d’options avec ses remplaçants (Brandon Clarke, Tyus Jones, Kyle Anderson). Je crois aussi que l’opposition avec un gros morceau du championnat va réveiller l’envie de Memphis, qui a sans doute pris les Wolves d’un peu haut et s’est fait surprendre. Victoire 4-2 Memphis.

Auguste

Série très particulière je trouve. Au premier tour, Golden State a fait du Golden State, c’est à dire dominer. Memphis a pour sa part mis plus de temps que prévu. Comme ça, sans trop réfléchir, les Warriors sont favoris et devraient passer en finale. Cependant, attention à ne pas sous-estimer les Grizzlies. Ja Morant, Desmond Bane et toute la clique peuvent faire mal de leur insouciance et de leur talent athlétique. Toutefois, comment battre ces Warriors si expérimentés, si défensifs, et si létaux en attaque ? Je pense que les oursons vont être un peu légers pour limiter les Splash Bros a 3-points. La seule bonne nouvelle pour eux est que Steven Adams devrait pouvoir rejouer (une fois sorti du H&S protocol). Verdict final : victoire Golden State, 4-1.

Tom

Une série que beaucoup beaucoup de monde voulait voir, et j’en fais bien entendu partie. Ja Morant vs Stephen Curry, l’étoile montante contre le Chef, et une grosse symbolique pour celui qui sortira vainqueur de ce duel. J’attendais Memphis plus serein contre Minnesota, la solidité que l’équipe a montrée toute la saison s’est parfois bien cachée sur la série, mais cette équipe peut clairement performer lors des grosses confrontations. Les Warriors eux, rien à dire. Au complet, il y a trop de qualités des deux côtes du parquet, l’équipe a de l’expérience pour ce genre de matchs et les trois Splash Brothers arrosent à tout-va. Allez, je fais le pari du 4-3 Grizzlies, avec un Ja en mode Super Saiyan.

Clément

Ah bah voilà les Grizzlies, enfin. Les Warriors ont failli attendre. Memphis s’est extirpé du bourbier que représentait Minnesota et se dresse maintenant sur la route de GS qui a profité de la solitude de Nikola Jokic. Stephen Curry est de retour dans le 5 des Warriors et a repris à Jordan Poole le titre de meilleur joueur de l’histoire de la franchise, Klay Thompson est bien de retour et Draymond Green… sera encore égal à lui-même. Mais en face, Ja Morant, même en difficulté, reste Ja Morant et va faire mal à base de drives percutants et de tweets salés, lui qui a plus de tweets que de paniers inscrits sur ces Playoffs pour l’instant. Les styles s’opposent mais le combat n’en sera que plus acharné. Toutefois, les Warriors me semblent un poil au-dessus des Grizzlies même en se souvenant que l’an dernier au play-in, les Oursons ont pris le meilleur, renvoyant le Chef et ses potes un peu plus tôt que prévu à Punta Cana. Cette année, Golden State a une revanche à prendre face à des Grizzlies talentueux mais peut-être encore un peu tendres, et ils la prendront sur le score de 4-2.