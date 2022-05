Respectivement opposés aux Nets et aux Bulls, les Celtics et les Bucks n’ont pas fait dans le détail lors du premier tour des Playoffs NBA. Et désormais, ils sont sur le point de se croiser pour une série qui s’annonce particulièrement épique. Allez, c’est parti pour la preview maison !

Les champions en titre vont devoir passer par Beantown pour espérer aller chercher le back-to-back. Vu la forme que possèdent les hommes d’Ime Udoka depuis le début de l’année 2022, le challenge s’annonce particulièrement relevé pour Giannis Antetokounmpo et ses copains, surtout quand on sait que Khris Middleton va rater l’intégralité de la série à cause de son bobo au genou. Cette absence pourrait peser très lourd face à Jayson Tatum, Jaylen Brown et Cie, qui tenteront d’en profiter des deux côtés du terrain. À Giannis d’élever encore plus son niveau de jeu, et aux Bucks de trouver les ressources comme ils ont pu le faire lors du premier tour avec notamment les belles performances de Grayson Allen, même si le niveau de l’adversaire ne sera évidemment pas du tout le même. En tout cas, la série s’annonce passionnante, physique et serrée, bref tout ce qu’on aime.