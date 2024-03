Le mois de mars est là, avec sa fête des grands-mères, ses achats de chocolat et d’asperges pour préparer Pâques. Mais pas que. Ici on parle de la course la plus folle qui soit, celle qui mène aux Playoffs NBA, voire au play-in tournament pour les plus ric-rac. Il est donc l’heure de faire le point, chaque matin ou presque, sur l’évolution du classement avant le début des vraies hostilités, le 20 avril prochain !

Les résultats de la nuit

Les classements

JUSTE ICI !

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour : Clippers, Mavs, Celtics, Nuggets

Les Clippers gardent leur quatrième place bien au chaud, une place qui semble de plus en plus leur être promise. Les Mavs ont battu les Pistons, encore heureux, et ils gardent ainsi la sixième place – très convoitée – en ligne de mire. Merci Luka Doncic, qui avec ses 39 points, 10 rebonds et 10 passes est devenu le premier homme de l’histoire à marcher sur la lune à enchainer six matchs en plus de 30/10/10. Un monstre. Les Celtics ont quant à eux repris leur match en avant avec une grosse victoire à Phoenix, alors que les Nuggets ne ralentissent pas et ont passé 150 pions au Jazz, la base.

Mauvaise opération du jour : Nets, Suns, Warriors

Rien ne va plus à Brooklyn, puisque les Nets réussissent désormais à perdre contre des équipes qui ne veulent pas gagner. Encore un petit effort et les vacances arriveront le 14 avril. Pour les Suns les 45 points d’un Kevin Durant en pleine forme en ce moment n’ont pas suffi, vivement le retour de Devin Booker pour aller jouer cette fameuse sixième place puisque ce matin Phoenix a glissé en 7 au profit des Kings, qui ont maté la télé en se frottant les mains. Attention également aux Warriors, privés de Steph Curry cette nuit et battus par… les Spurs. Pour Golden State ça sent fort la dixième place et le parcours du combattant à venir pour aller en Playoffs.

Les affiches de la nuit prochaine

20h : Clippers – Bucks

23h : Hawks – Pelicans

23h : Heat – Wizards

23h : Magic – Pacers

23h : Kings – Rockets

0h : Knicks – Sixers

0h : Cavs – Nets

0h : Thunder – Grizzlies

2h30 : Lakers – Wolves

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Celtics – Sixers, Pacers, Bulls ou Hawks

Cavs – Sixers ou Pacers

Bucks – Heat

Knicks – Magic

Play-in tournament : Sixers – Pacers et Bulls – Hawks

Thunder – Suns, Mavericks, Lakers ou Warriors

Wolves – Suns ou Mavericks

Nuggets – Kings

Clippers – Pelicans

Play-in tournament : Suns – Mavericks et Lakers – Warriors