Difficile de faire pire, voilà ce que les Mavs doivent se dire ce matin après une nuit cauchemardesque dans le scénario. La défaite face aux Sixers est déjà dure à avaler, mais il faudra aussi faire avec les victoires du Thunder (au buzzer), des Lakers et du Jazz. Que c’est dur pour Dallas en cette fin de saison…

En soit, ce n’était évidemment pas le match le plus facile à gagner cette saison. Mais au diable les circonstances atténuantes, désormais il FAUT gagner, tous les matchs ou presque, faute de quoi les Mavs regarderont les Playoffs (et le play-in !) à la télé, faute de quoi la déception se transformera carrément en catastrophe locale.

Soirée de CAUCHEMAR ABSOLU pour les Mavs : – Victoire du Thunder au buzzer

– Victoire des Lakers à Chicago

– Victoire du Jazz à San Antonio

– Et défaite de Dallas à Philadelphie alors que tu menais sérieusement dans la rencontre Les Mavs s’enfoncent à la 11ème place. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 30, 2023



Cette nuit ? Luka Doncic avait rendez-vous avec Joel Embiid, joli duel entre les deux meilleurs scoreurs de toute la NBA, Luka a envoyé un petit 24/8/10 solide et a été bien aidé par un gros coup de chaud de Tim Hardaway Jr. et un Kyrie Irving qui semblait inspiré sur la fin de match, mais côté Sixers ça roule d’une toute autre manière et l’entrée en jeu de Joel Embiid au début du dernier quart-temps aura mis définitivement les Sixers sur de bons rails. Tyrese Maxey, James Harden, George Niang, De’Anthony Melton, Paul Reed, Tobias Harris, tout le monde au diapason pour Philly et au bout du compte Joel Embiid qui envoie un signal à Lulu en fin de match, peut-être même lui a-t-il donné ses identifiants League Pass pour mater les Playoffs à la téloche.

Embiid a dit : NON !pic.twitter.com/ljrOmwioyQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 30, 2023

Qu’est-ce qu’ils se disent ? Mauvaises réponses seulement.pic.twitter.com/M6QbIlB5Kt — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 30, 2023



La conclusion de cette défaite logique mais que les Mavs auraient préféré éviter ? Une onzième place qui n’a jamais été aussi moelleuse et une dernière semaine qui s’annonce sous très haute tension. Le calendrier semble plutôt à leur avantage (déplacements à Miami et Atlanta puis réception de Sacramento, Chicago et San Antonio) mais attention tout de même car le mood n’est pas idéal dans le Texas…