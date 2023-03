Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings se surprennent à lire en 2023 ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien !

Les résultats de la nuit

Les classements

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Kings, Knicks : on peut mentionner évidemment les belles opérations à l’Ouest du Thunder ou du Jazz, ou encore celle des Nets à l’Est, mais très envie ce matin de juxtaposer ces deux phrases. 1) les Knicks ont quasiment assuré leur cinquième place à l’Est en tapant le Heat et 2) les Kings participeront aux Playoffs pour la première fois depuis 2003. Le 30 mars 2023, pour toujours dans nos veines, rendez-vous au salon de tatoo après la sieste.

Mauvaise opération du jour – Wolves, Heat et Mavs : la défaite du Heat à New York repousse les hommes d’Erik Spoelstra à 1,5 victoire de la sixième place et c’est une sacrée mauvaise nouvelle. A l’Ouest ? La bataille fait rage et les Wolves ont manqué une belle occasion de se mettre – un peu – à l’abri, alors que les Mavs n’en finissent plus de galérer et batailleront sans doute jusqu’au dernier souffle pour choper un siège au play-in tournament.

Les affiches de la nuit prochaine

1h30 : Bucks – Celtics

Bucks – Celtics 4h : Nuggets – Pelicans

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Heat, Hawks, Raptors ou Bulls

Celtics – Heat ou Hawks

Sixers – Nets

Cavs – Knicks

Play-in tournament : Heat – Hawks et Raptors – Bulls

Nuggets – Wolves, Lakers, Pelicans ou Thunder

Grizzlies – Wolves ou Lakers

Kings – Warriors

Suns – Clippers

Play-in tournament : Wolves – Lakers et Pelicans – Thunder