Il avait raté ses grands débuts à domicile le 9 mars dernier en glissant sur le parquet à l’échauffement. La cheville n’avait pas aimée et il aura donc fallu 21 jours pour que KD reprenne enfin du service devant son public.

Les stats maison de la première de Kev dans l’Arizona avec un maillot des Suns c’est juste ici

Cette fois ça y est. Le parquet avait été lustré mais pas trop, et Kevin Durant n’y est pas allé trop fort trop vite, à tel point qu’il en a même raté ses cinq premiers tirs. Assez rare mais passons, les Wolves eux en profitaient alors et Karl-Anthony Towns faisait passer la défense de Phoenix pour une Mer Rouge devant Moïse.

Puis, petit à petit, les choses sont rentrées dans l’ordre, Anthony Edwards ou Naz Reid ont haussé le rythme par moments mais la machine Suns s’est mise en route. Josh Okogie a fait une surprise aux Wolves en leur apprenant qu’il était en fait un basketteur, Devin Booker a été fort durant tout le match, Chris Paul a géré la fin de match à un fail près, et au final Kevin Durant s’en sortira avec une feuille de stats tout juste honnête mais auréolé d’une victoire mine de rien… utile, dans l’optique par exemple d’un premier tour de Playoffs qui voudrait se jouer avec l’avantage du terrain.

16 points à 5/18 au tir dont 2/4 du parking et 4/5 aux lancers, 8 rebonds et 4 passes en 29 minutes

Les Wolves laissent passer une belle occasion de se donner de l’air au classement et voient leur série de quatre succès de suite s’interrompre. Pour KD ? Pas le plus grand match de sa carrière, mais simplement le besoin de reposer le pied sur des lattes en bois et de retrouver les sensations à deux semaines environ du début des Playoffs. Imaginez juste quand il aura préchauffé un peu, et essayez d’ores et déjà de chercher comment battre cette équipe des Suns. On essaie d’y penser de notre côté, on réfléchit et on s’appelle ?