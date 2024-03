Encore un gros mois de saison régulière en NBA, et la course vers les Playoffs (ou la Lottery) bat son plein. Cette nuit ? Les Celtics se sont remis la tête à l’endroit, Luka Doncic était dans sa cour de récré et quelques équipes qui n’étaient pas censées gagner l’ont fait quand même. On vous débriefe tout ça ?

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Triple-double de James Harden dans la victoire des Clippers face aux Bulls, LA reste dans le Top 4 de l’Ouest.

Les Hornets ont puni des Nets décidément bien tristes en ce moment, avec notamment un double-double pour Vasilije Micic.

Luka Doncic a posé son sixième triple-double de suite à plus de 30 points, record all-time. Puis il a signé des autographes en plein match, a essayé des lunettes et a lâché une des passes de l’année. Parce que la vie est un jeu.

Kevin Durant a scoré 45 points contre Boston mais les Celtics ont été très bons aussi, portés par leur duo de All-Stars notamment.

Défaite des Warriors à domicile contre les Spurs. Même sans Stephen Curry, on est pas loin de la faute professionnelle.

Nikola Jokic a lâché des passes de grand malade, Jamal Murray en a collé 37, et les Nuggets ont tranquillement explosé le Jazz.

Victoire des Blazers contre Toronto dans une belle course de tank. Chris Boucher avait envoyé tout le monde en overtime mais pour la première fois de sa vie Deandre Ayton a été dominant.

Les Français de la nuit en NBA

Pas de Moussa Diabaté avec les Clippers face aux Bulls

Evan Fournier joue peu en ce moment (111 minutes hier, zéro point)

Victor Wembanyama (cheville) et Sidy Cissoko (bowling) étaient absents à Golden State

13 minutes et de la maladresse pour Rayan Rupert à Toronto

Le highlight de la nuit

Luka Magic ➡️ DJJ extra pass ➡️ Kyrie 3-pointer 🎯 https://t.co/WCQFqSY88L pic.twitter.com/xYwLWdCdcB

Le point TTFL du matin

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Deck #20 | Pick #129

📊 Moyenne de la nuit : 35.98 pts#NBA pic.twitter.com/JvR5JHUwLI

Les classements

Le programme de ce soir