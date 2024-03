Il a battu les Pistons, lâché une des passes de l’année (pas dans le Top 10), réalisé son sixième triple-double de suite à plus de 30 points, essayé des lunettes, signé un autographe en plein match, et il a eu un orgasme devant un contre de Daniel Gafford. Lui c’est Luka Doncic. Et vous, il était comment votre samedi soir ?

Klay Thompson, sur un terrain de basket, en catch and shoot, pour toujours.

Tim Hardaway Jr., sur un terrain de basket, en première intention, à jamais.

Jayson Tatum en 1v1 avec Kevin Durant, est-ce que ce ne serait pas ÇA la définition du basket ?

Sacré acrobate ce Jonathan Kuminga.

On est d’accord que si le commun des mortels tente ce genre de contre… ça finit en épaule démise ?

Alors là on est désolé Derrick White, mais cette fois-ci tu n’y pouvais pas grand chose.

Le plus drôle dans tout ça, c’est que Nikola Jokic nous a lâché exactement la même trente secondes plus tard.

Jalen Duren est agressif, mais Daniel Gafford est un véritable agresseur.

Une action qui symbolise deux carrières.

ne prenez pas pour acquis les qualités de Brandon Miller, s’il vous plait.