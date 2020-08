Le récap des Games 3 à la vitesse de la lumière : nope, on ne parle pas du passage des Nets et des Sixers en Playoffs

On est désormais bien avancé dans ce premier tour de Playoffs, et certaines des huit séries semblent même déjà avoir choisi leur futur vainqueur. Petit tour rapide du propriétaire pour ceux qui reviennent de 48h sur la route, et on enchaîne dès ce soir avec les Game 4.

Denver Nuggets – Utah Jazz : 2-1

Les Nuggets avaient pris le Game 1 après ce qu’il apparaît aujourd’hui comme le plus beau match – pour l’instant – de ces Playoffs, et depuis… c’est la débandade dans le Colorado. Envie inexistante, pas ou peu de réaction, défense restée à la porte du parc et voilà donc le Jazz qui mène 2-1 après un Game 3 maîtrisé dans les grandes largeurs. Mike Conley est revenu de la maternité avec des supers pouvoirs, Rudy Gobert se marre quand on lui parle de Nikola Jokic, et les hommes de Mike Malone ont tout intérêt de réagir dès ce soir s’ils ne veulent pas se retrouver dos au mur beaucoup plus tôt que prévu…

Toronto Raptors – Brooklyn Nets : 3-0

On aime beaucoup les Nets, mais les Nets peuvent déjà commencer à faire leurs valises. Parce que c’est trop fort en face, parce que c’est trop en place, parce que Nick Nurse est le COY 2019-20, parce qu’il ne faut jamais sous-estimer le cœur d’un champion. Pour ce Game 3 ? L’écart de niveau entre les deux franchises s’est clairement officialisé, Timothe Luwawu-Cabarrot s’est mis une bonne teille de Beaujolais bouchonné avant le match et on espère que les joueurs de Jacque Vaughn ont profité de leur avant-dernier match de la saison.

Boston Celtics – Philadelphia Sixers : 3-0

Là encore une série à 3-0, là encore une série qui ne fait guère de doutes sur son issue. Copie conforme ou presque des deux premiers matchs, le Game 3 a vu des Sixers bien trop Embiid dépendants s’incliner face à un collectif bien plus rodé et une équipe sûre de ses forces. Kemba Walker monte en pression, Jayson Tatum domine en sifflant, Jaylen Brown est plus que solide, et en face… le manque de solutions de Brett Brown commence à être criant. Série équilibrée sur le papier ? Beaucoup moins dans les faits.

Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks : 2-1

En voilà une série qu’elle est intéressante, sur le terrain comme en dehors. De la bonne story comme on les aime et notamment sur ce Game 3, avec, dans le désordre, une victoire pour L.A., un Luka Doncic blessé, un Kawhi en mode MVP, Un Montrezl Harrell qui exagère et un Paul George à la langue bien pendue mais au poignet bien malade. Au final ? les Clippers mènent 2-1 mais ont un vrai adversaire à gérer, s’est kewl sa.

Milwaukee Bucks – Orlando Magic : 2-1

La fête est finie comme dirait Orelsan, et après un échec initial aussi gênant qu’inattendu, les Bucks ont remis le vert de chauffe. Nouvelle victoire tranquille hier soir après avoir compté trente points d’avance à la mi-temps, et un Giannis Antetokounmpo absolument injouable avec un 35/11/7 à 12/14 au tir. Même pas capable de faire un 100%, honteux, mais tant pis parce qu’on s’est bien marré quand Marvin Williams et James Ennis ont faillis ‘envoyer des mornifles.

Indiana Pacers – Miami Heat : 0-3

L’équilibre de cette série n’existe décidément que sur le papier. On adore T.J. Warren hein, mais le simple fait de se dire qu’il est le leader de sa franchise ne laisse guère d’illusions à la franchise en question. Hier soir le Heat a fait le taf, une fois de plus, s’appuyant sur la profondeur de son roster et des darons encore une fois bien présents, en somme tout ce qu’il manque à Indiana. Allez, rendez-vous demain soir pour l’addition ?

Houston Rockets – Oklahoma City Thunder : 2-1

Tout semblait bien mal barré pour un Thunder en manque de repères et sans solution face au mini-ball des Rockets, puis Chris Paul est sorti du bois pour redonner de l’espoir à OKC. Une fin de match de patron pour répondre aux 38 points de James Harden et voilà la série relancée, une série qui pourrait voir le retour de Russell Westbrook lors du Game 4. Spoiler ? Ça risque de changer un peu la donne.

Los Angeles Lakers – Portland Trailblazers : 2-1

Là encore une série qui est peut-être en train de tourner. Les Blazers étaient entrés dans leurs Playoffs tambour battant forts d’une dynamique positive ? Le duo LeBron James / Anthony Davis s’est chargé cette nuit de ramener tout le monde sur Terre. Victoire virile des Lakers, et l’occasion dès demain de mettre Portland la tête sous l’eau. Fallait pas les énerver.

Trois séries qui pourraient être torchées très vite, trois autres peut-être bien en train de tourner, et deux dernières (Thunder-Rockets et Nuggets-Jazz ?) qui pourraient nous réserver encore quelques surprises. Messieurs dames accrochez-vous, les premières secousses arrivent.