NBA Top 10 du jour : Chris Paul en mode ultra-clutch, décidément la nuit était réservée aux plus de 35 ans

Les Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Nouvelle nuit de folie n’ayant rien à voir avec Emile et Images, et une fois de plus les étoiles ont répondu présent. On pense à Giannis Antetokounmpo par exemple, qui a profité du Game 3 face au Magic pour faire passer Khem Birch et Gary Clark pour des enfants, alors que Steven Adams est apparemment devenu un mec vif et capable de driver. Autre nouvelle du jour tiens, T.J. Warren continue sa transformation lente mais efficace en Michael Jordan de Wish. Anthony Davis a pour sa part montré à Damian Lillard qu’on ne rentrait pas dans sa raquette comme dans un moulin, même si Kentavious Caldwell-Pope est parfois là pour rattraper ses conneries, en voilà une drôle de phrase. Mais le pompon revient ce matin à ce diablotin de Chris Paul, clutch comme jamais face aux Rocketys avec un combo passe décisive pour SGA et shoot sévèrement burné pour tuer le match.

La suite ? Rendez-vous ce soir à partir de 19h pour vivre l’Acte I Scène 6 de ces Playoffs 2020. Ça va trop vite tout ça.