C’est l’heure de votre dose quotidienne d’actions qui déménagent ! Rien de mieux pour bien se réveiller que de s’envoyer ce que la NBA a produit de mieux pendant la nuit, alors c’est parti pour le Top 10 !

Tiens, Cameron Payne a ouvert sa boîte dans le domaine du caviar.

Tiens, Mikal Bridges a ouvert sa boîte dans le domaine du caviar.

Forcément ,quand c’est DeAndre Jordan qui joue le rôle de Marcel Desailly, Bam Adebayo s’amuse tel le Ronaldo 2002.

Dwight Powell est propulsé en haute altitude par Luka Doncić, mais on n’oubliera pas sa prestation défensive.

Bam Adebayo a donc officiellement décidé d’être humiliant avec Dédé Jordan, un peu sévère étant donné qu’il s’humilie déjà très bien tout seul.

Les snipers des Mavericks savent aussi dunker, bientôt on va nous faire croire qu’ils dribblent et qu’ils parlent.

Jimmy Butler en mode œil de faucon, Dewayne Dedmon à la finition, Dédé Jordan à l’observation.

Bam Adebayo vous connaissez la suite.

Chris Paul à l’envoi de commande, Mikal à la livraison, le panier à la (difficile) digestion.

Alors on danse, Papaouté. Luka Doncic, prochainement en featuring sur la tournée estivale de Stromae.

Allez, avec ça il y a de quoi attaquer cette belle journée de jeudi avec le sourire au lèvres. Nous ? On se dit rendez-vous demain soir et, en attendant, on va tranquillement essayer de comprendre pourquoi les Sixers font jouer ce gars là, celui qui s’appelle Jordan.