Deux matchs cette nuit, et deux conclusions hâtives un peu faciles à lâcher. Le Heat est en train d’éclater les Sixers et va se qualifier aisément pour les Finales de Conférence à l’Est, et les Suns sont en train d’éclater les Mavs et vont se qualifier aisément pour les Finales de Conférence à l’Ouest. Aux Sixers et aux Mavs de réagir, mais il faudra être ingénieux.

# Les résultats de la nuit

Heat – Sixers : 119-103 (2-0)

Suns – Mavericks : 129-109 (2-0)

# Ce qu’il faut retenir

#Quelques souvenirs de la nuit

Le 6eme homme de l’année tient à rappeler qui est le 6eme homme de l’année. 10 points déjà pour Tyler Herro. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2022

C’est une des très bonnes nouvelles récentes pour le Heat : All-Star Adebayo is back. Les Playoffs démarraient pas top contre Atlanta, il a bien fini et il démarre pied au plancher face aux Sixers sans Joel Embiid. Qu’il se gave, y’a la place actuellement. pic.twitter.com/QegkGVapAJ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2022

« Je viens de choper mon premier rebond baby, je sors du banc ! » Rick Ross vit sa meilleure vie au premier rang du match.pic.twitter.com/oqMikmfget — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2022

Danny Green là ça devient gênant. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2022

Nan Danny Green il joue pour le Heat ce soir, vraiment. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2022

Superbe match d’Oladipo en sortie de banc ce soir. 19 points et 6 rebonds à 3/4 à trois points, de la belle défense sur Harden, impeccable. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2022

Score final : 119-103 Miami. Le Heat mène 2-0 la série face aux Sixers, direction Philadelphie pour 2 matchs. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2022

7-0 Phœnix, début de match PARFAIT des Suns. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2022

32-28 Suns, fin du premier quart temps. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2022

Jalen Brunson doit vraiment se réveiller et lancer sa série. Il est extrêmement bien défendu, Phœnix met de la taille en permanence sur lui, mais il n’arrive pas à trouver de zone de confort et de rythme en attaque. Compliqué. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2022

25 fautes ont été sifflées dans ce match en 17 minutes de jeu. On est donc sur une moyenne de 3 coups de sifflet par minute, si j’en crois mon Bac ES. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2022

15 points pour Jae Crowder. Magnifique pour les Suns. Beaucoup trop pour les Mavs. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2022

24 points, 4 rebonds et 6 passes à la pause pour Doncic. 9/14 au tir, 4/7 à trois points. Un niveau de jeu hallucinant. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2022

Il a fait le « calma » de Cristiano 😭pic.twitter.com/dUQaW2IH1e — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2022

Phœnix est à 51 victoires en 51 matchs cette saison lorsqu’ils mènent à la fin du troisième quart. https://t.co/5ut3mnjnAh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2022

« Vous étiez meilleurs avec Porzingis »pic.twitter.com/T3xMUBQo2U — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2022

CP3 est absolument PARTOUT. Attaque, défense, distribution, tir à trois points, flop, mi distance, TOUT. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2022

Il a déjà été meilleur « statistiquement », mais il n’a jamais semblé autant en contrôle de tous les aspects du jeu. C’est pas du basket mais des échecs pour lui là, il avance les pions, et toi tu regardes. Point God. https://t.co/gh4xAFiFIY — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2022

CHRIS PAUL EST EN TRAIN DE DÉCIMER LES MAVS UN PAR UN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2022

Je pense que même si t’es fan des Mavs tu peux que respecter ce que CP3 fait là. T’es soûlé mais c’est tellement fort, quasi parfait. Tu peux que hausser les épaules et encaisser. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2022

Nan vraiment ce dernier quart temps des Suns c’est une DINGUERIE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2022

J’en reviens pas à quel point le drapeau blanc a été agité rapidement. On était sur un début de moneytime intrigant… … et c’est parti en COUILLES. Tsunami des Suns en 5 minutes chrono, game over. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2022

Il y a des matchs où il y a 20 points d’écart sur la feuille mais pas dans le match. Celui-ci en est un. Dallas a vraiment été dans la rencontre pendant 36 minutes, les 12 dernières sont un uppercut permanent mais qui ne doit pas révéler une branlée comme le score final dirait. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2022

28 points, 6 rebonds et 8 passes. 11/16 au tir, 1/2 à trois points, 5/5 aux lancers. A eu la main, que ce soit au scoring ou à la passe, sur les 19 premiers points du dernier quart temps des Suns. Point God. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2022

