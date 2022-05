Vous êtes plus cafetière à l’ancienne ou plutôt team dosette ? Choisissez votre camp, et installons nous tous autour de cette divine boisson chaude pour parler un peu de la nuit de NBA qui vient de se terminer… Allez, go !

Deux matchs, deux séries qui avaient montré qu’elles étaient certes déséquilibrées mais qu’elles pouvaient livrer leur lot de surprises. On commence à South Beach, et bien sûr on va parler de Tyrese Maxey qui a pris chaud askip’, de la solidité du Heat et d’un James Harden qui commence à être un peu relou pour Philly. On file ensuite à Phoenix, ou tout était serré… jusqu’au quatrième quart. Ah oui, selon les dires Chris Paul à fait du sale aussi.

# Les résultats de la nuit

Heat – Sixers : 119-103 (2-0)

Suns – Mavericks : 129-109 (2-0)

# Ce qu’il faut retenir

