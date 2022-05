Le célèbre site de streaming américain Peacock, a annoncé que le biopic retraçant la carrière de LeBron James était prévu pour 2023. Parfait, il a donc une bonne excuse pour manquer les prochains Playoffs.

Comme beaucoup de sportifs très populaires, LeBron James a le droit à son biopic. Pour le moment, seules des infos très générales ont été dévoilées. Le film se nomme « Shooting Stars » et est adapté du livre du même nom écrit par le King (pas Stephen hein, LeBron) et Buzz Bissinger. L’histoire se base sur les débuts du joueur des Lakers dans son état natal, l’Ohio, plus précisément au lycée St. Vincent – ​​St. Mary High School à Akron. Il a été dit que le tournage avait débuté le 18 avril dernier à Cleveland et Akron. À défaut d’être en Playoffs, Cleveland peut au moins profiter du retour temporaire de son héros. Pour rappel, James avait reçu le prix « The Chosen One » décerné par Sports Illustrated sur leur couverture en 2002. Un moment fondateur et certainement rappelé dans le biopic.

La question que tout le monde se pose : joue-t-il dedans ? On ne sait pas encore. Il sera derrière la caméra, rien n’indique pour l’instant qu’il sera devant. Il ne serait pour autant pas très étonnant que l’on ait le droit à une petite vision de lui dans le futur. Le LeBron de 37 balais ne va pas se jouer jeune, ce serait bizarre et coûteux en maquillage, mais il n’en serait pas à son premier essai au cinéma. L’année dernière, il était à l’affiche du deuxième volet de Space Jam. On a pu le voir également dans « Crazy Army » et « Survivor’s Remorse » en 2015, jouant son propre rôle ou bien prêtant sa voix à Gwangi dans « Yéti et compagnie ». En tout cas, on peut tout de même certifier une chose : on préfère le voir sur un terrain de basket que sur le grand écran. Quitte à manger du popcorn devant ses performances, autant qu’elles soient exceptionnelles.

En revanche, le cinéma n’est pas sa seule occupation en dehors du basket. LeBron a déjà pensé à la reconversion une fois à la retraite, c’est-à-dire en 2041. Tout le monde connaît ses chaussures, ses multiples partenariats avec Nike, Sprite ou Microsoft, mais il faut savoir que James est actionnaire minoritaire du club de foot de Liverpool. On a pu le voir se réjouir de la qualification des Reds en finale de Ligue des Champions. De plus, à travers sa fondation « LeBron James Familly Foundation », il a ouvert une école à Akron, sa ville natale. Cette école a pour but d’aider les enfants défavorisés en leur assurant des cours, des bourses et une garantie de pouvoir aller à l’université de la ville gratuitement. Une belle action de la part du joueur des Lakers qui va avoir de plus en plus de temps libre ces prochains printemps/été.

LeBron James sera donc de retour très vite sur nos écrans de cinéma. Une bonne nouvelle pour notre culture basket, potentiellement une mauvaise pour nos yeux et notre partie cinéphile. Mais, il y a possiblement une habitude à prendre quand on voit les résultats des Lakers en avril.