Le Jazz désosse Denver de 37 points et mène désormais 2-1 : arrêtez tout, on a perdu les Nuggets et on a retrouvé… le vrai Mike Conley

Troisième match cette nuit entre les Mormons et les Pépites et… comment dire ? Disons simplement qu’il n’y a pas eu de match, et voilà que l’une des séries les plus intrigantes de ce premier tour pourrait bien se transformer en surprise totale. Car Utah a mangé Denver, la faute à un Rudy Gobert qui nous fait de la cuisine serbe sous l’arceau et un Mike Conley qui se la joue Fred Van Vleet, Mike Malone va en perdre ses cheveux.

Ça y est, le moment que tous les fans du Jazz attendaient est arrivé. Mike Conley a lâché son costume de Raymond Felton pour redevenir lui même, et c’est pas trop tôt. Money Mike peut enfin porter fièrement son surnom, grâce à un match… parfait. Trois quart-temps de régal total car oui, il ne faudra que trois quart-temps à Mike Conley pour enquiller 27 points et 4 passes à 9/13 au tir dont 7/8 de la buvette, incroyable. Mike Conley en mode Fred Van Vleet, on a trouvé le cheat code pour jouer comme Steph Curry puisqu’il suffit donc de faire des enfants en plein Playoffs pour jouer comme un futur Hall Of Famer. Bref, il est l’un des artisans principal de la victoire du Jazz ce soir, avec Kareem Abdul-Gobert bien sûr. Masterclass du double DPOY sur une armoire serbe bien trop fainéante pour bouger ne serait-ce qu’un orteil en défense. La Gobe envoie un 24-14 à 11/15 au tir après avoir compté 20 points et 11 rebonds… à la mi-temps. Une performance qu’il doit aussi au jeu collectif du Jazz qui a très bien bougé le ballon en attaque et sorti le verrou en défense. 14 points encaissés dans le premier acte, 42 sur la première mi-temps et 87 au total, le VERROU. En bref, une prestation collective magnifique du Jazz et une victoire très très facile face à une équipe de Denver absolument dégueulasse, n’ayons pas peur des mots.

Parce que oui, on ne va pas y aller par quatre chemins, si le Jazz a gagné aussi facilement c’est aussi parce que Denver a fait un non-match. Dans ce Game 3, on sent dès le début que les Nuggets n’y sont pas. Peu d’envie en attaque et une défense qui donne envie de se noyer dans sa tisane. Comme évoqué, Gobert fait la chanson à Jokic et Michael Porter Jr s’avère être une matchup avantageuse pour… toute l’équipe du Jazz, quelle aubaine. Dépassés sur chaque possession, les Poulets vont même encaisser un retard de 25 points dans le deuxième quart, parce que pourquoi pas. Et même s’ils vont pousser un peu pour revenir jusqu’à à -14, l’effort sera vain et trop succin. Denver baisse les bras dans le troisième quart et Utah s’envole tranquillement vers une free win, Mike Malone n’a pas trouvé les solutions pour motiver ses troupes. Alors d’accord, Will Barton et Gary Harris manquent au roster et font partie des piliers défensifs de l’équipe, mais est ce que cela excuse la flemme et le manque d’envie dans un match de Playoffs ? Pour la deuxième soirée de suite ? Absolument pas. Ça fait 124 à 87 au final, branlée atomique, tout le monde au lit et ça ira mieux demain. Seul point positif pour Denver ? Les 11 points en 9 minutes de Bol Bol dans le garbage time, le gamin a du talent et ça fait plaisir à voir, su-per.

On est donc en train d’assister à deux grosses surprises dans cette série. La première, c’est que le Jazz n’est pas mort, a des ressources collectives très intéressantes et commence à retrouver son identité, un vrai plaisir. La deuxième, c’est que Denver est plus friable qu’on ne le pensait mentalement et ne défend au niveau attendu en Playoffs. Ça fait donc 2-1 pour les Mormons et un avantage psychologique qui assomme les Nuggets, attention, l’upset commence à toquer à la porte.