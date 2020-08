NBA Draft Lottery 2020, des gagnants, des perdants, des choix à faire : Apéro TrashTalk !

Les Playoffs NBA ont tendance à faire oublier tout le reste mais la vie continue pour les cancres de la ligue. Ce week-end avait lieu la Draft Lottery 2020, l’occasion de connaître les probables destinations des stars de demain. Comme d’habitude, il y a eu des surprises et comme d’habitude, ce sont… les Knicks qui finissent par trinquer au petit matin.

Les gagnants, les perdants, les choix probables qui seront faits, le tout saupoudré d’un peu de bonne humeur trashtalkienne. Qui sait, l’équipe qui choppera l’un des premiers choix prendra peut-être la place de votre franchise de cœur en postseason dans un an, ça vaut le coup de se renseigner. Qui a eu du bol, qui va chialer sur son sort, quel avenir pour les picks de draft et qui sélectionner aux premières places, il y avait de quoi se poser sur le canap pour se poser… les bonnes questions. Le tout en jetant un coup d’œil aux avis de tout le monde, histoire de ne laisser personne de côté.

Une heure et trois minutes, c’est le temps que durera ce bon moment en notre compagnie. Des blagues, du chambrage, des avis divergents et du débat, telle est notre philosophie, être accepté comme je suis. Allez hop, on appuie sur le petit triangle qui pointe à droite et on se met bien.