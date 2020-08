Domantas Sabonis bientôt de retour dans la bulle : juste à temps pour prendre le bus du retour avec ses copains ?

Domantas Sabonis pourrait bientôt rejoindre le groupe des Pacers dans la bulle d’Orlando. Une bonne nouvelle pour Nate McMillan et les siens ? Pas si sûr. En effet, le Lituanien n’est pas encore en état de jouer et il regardera donc ses petits copains depuis les tribunes. A moins qu’ils ne soient déjà tous repartis…

Petit retour en arrière, on remonte au 25 juillet 2020. A cette date, breaking news pour les Pacers, Domantas Sabonis s’est blessé et il doit quitter la bulle d’Orlando. Verdict ? Aponévrosite plantaire et une fin de saison probable pour l’intérieur lituanien. Depuis ? Indiana a maintenu sa cinquième place et fait désormais face au Miami Heat en Playoffs, un affrontement qui pour le moment tourne totalement à l’avantage des hommes de South Beach. Vainqueurs cette nuit, il ne manque plus qu’un match à Spoelstra and co. pour valider la route des demi-finales. Serait-ce le bon moment pour ressortir l’arme fatale Domantas Mel Gibson Sabonis et commencer la remontada ? Bah non… Selon Adrian Wojnarowski de ESPN, il n’est pas question de relancer l’intérieur prochainement.

« Malgré un retour dans la bulle d’Orlando ce week-end pour commencer la quarantaine, le joueur All-Star des Indiana Pacers, Domantas Sabonis, ne devrait pas être disponible pour renforcer le groupe dans un futur proche. »

Selon le pape du scoop NBA, le Lituanien doit déjà passer par une quarantaine de quatre jours avant de pouvoir se joindre au reste du groupe. Or, le prochain match des Pacers a lieu dans deux jours et une défaite sonnerait le glas pour Indiana. On récapitule : Sabonis arrive dans quatre jours, Indiana fait ses valises dans deux. Bilan de l’histoire : Nintendo DS va jouer à « où est ma team ? » à son arrivée. Le même principe que « où est Charlie » mais là il s’agit de trouver une quinzaine de mecs qui se sont fait fesser par le Heat deux jours plus tôt. « Bonjour, je cherche un pivot qui ne prend pas un rebond, vous l’avez vu ? Mais non pas DJ Mbenga, Myles Turner. Comment ça il est déjà parti ? » Plus sérieusement, on se demande bien l’intérêt de rapatrier un joueur au milieu de la bulle avec toutes les règles que cela implique, si c’est pour l’en faire sortir deux jours plus tard. Il y a la vie de groupe, la possibilité de s’entraîner un minimum avec les coéquipiers, mais à quelques jours des vacances, il valait peut-être mieux laisser le grand blond à la maison pour le faire souffler.

Domantas Sabonis est bientôt de retour pour les Pacers. Oubliez un peu le terrain, l’intérieur vient pour faire tourner la serviette. Espérons pour lui qu’il arrive à temps … pour plier bagages avec le reste de ses potes. Faire du stop tout seul, ce n’est jamais conseillé.