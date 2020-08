Les chroniques de J.R. Smith – Episode 3 : Gérard ne joue pas beaucoup car Gérard veut laisser une chance aux autres

Pour ce troisième épisode des chroniques de J.R. Smith, votre idole ultime vous conte en exclusivité ses derniers matchs de « scrimmage », ses premiers games qui comptent pour la saison régulière ainsi que plusieurs petits secrets dans la bulle d’Orlando qui auraient pu (dû ?) rester off-screen.

Les Chroniques de J.R. Smith c’est quoi ? Imaginez J.R. Se transformer en Gérard le soir venu, se transformer en génie donc, et coucher sur papier tous les secrets les plus croustillants de sa vie, coucher sur le papier ses états d’âmes les plus profonds. Information importante : tout est totalement imaginaire… mais tout est tellement possible.

Chers lecteurs,

Alors ça y est ? Les Playoffs vont commencer ? Ça tombe bien, c’est exactement ce que Gérard attendait pour encore éclabousser la planète de toute sa classe. Enfin ça c’est ce que je pensais, vu que j’ai l’impression qu’on se fout un peu de ma gueule. Je cire trop le banc à mon goût là, c’est pas vraiment ce à quoi je m’attendais en arrivant ici. Normalement, le franchise player c’est Gégé, n’en déplaise au gros ou au mec avec le signe Batman là. C’est lequel des deux d’ailleurs… qui a balancé pourquoi j’avais les yeux rouges à l’entraînement ? Moi je vous dis, on va vite régler ça.

Parce que normalement, c’est bordel quand Gérard rentre sur la piste. Et quand je demande au coach LeBron, il me dit que quand je joue on perd et que quand je joue pas on gagne. C’est vrai qu’à la victoire contre Denver, je n’avais pas joué et que quand j’ai joué 25 minutes contre Sacramento, on en a pris 14 dans la tronche, mais Gérard n’y est pour rien si ses coéquipiers sont des incapables, non ?

Puis franchement, quand on voit Green jouer là, franchement je mérite pas plus ma place que lui ? Déjà que le mec court comme un T-Rex il sait même plus marquer un seul shoot. C’est con, parce qu’en attaque il sait faire que ça. D’ailleurs même Snoop Dogg est à bout ! Il a fini par craquer sur Instagram. En fait, son jersey « How Many More », c’est pour le nombre de shoots à 3-points qu’il va briquer c’est ça ? On dirait que le mec a des actions chez Stéphane Plaza wesh.

« Combien de putain de tirs à 3 points je vais encore louper ? »

Pareil, c’est qui ce Talen Horton-Tucker sur le banc déjà ? Déjà comment tu peux avoir deux noms de famille en même temps ? Soit tu t’appelles Horton, soit tu t’appelles Tucker mais arrête un peu de nous casser la tête. Après je dis pas, c’est toujours énorme quand l’adjoint de LeBron James, Frank Vogel là, me fait rentrer parce que je sais que je vais me taper des barres. L’autre jour, j’étais sur le terrain avec le chauve, le vieux avec son iroquois, Morris là, le barbu qui frappe tout le monde et qui a même un double dans une autre franchise de la même ville, et le grand avec ses Ficello sur la tronche. Bon vous vous en doutez, on parle pas de philosophie, mais on se marre bien quoi. Manquait plus que l’égérie d’Haribo et le mec qui veut ressembler à Amber Rose et on était nickel.

Du coup, vu que les Playoffs commençaient à Orlando (d’ailleurs on m’a toujours pas expliqué pourquoi y’avait personne dans la salle, et pourquoi on était pas à Los Angeles), Gérard a décidé de faire mentir son coach. Game 1 contre les gens du Port là, défaite sans Gérard qui ne joue pas, victoire au Game 2 avec un Gérard au four et au moulin pour briquer ça, parce que quand même, ça manque d’immeubles à Orlando. 4/12 aux tirs, qu’est-ce qu’il y’a ? On a gagné nan ? Que les rageux continuent de parler, en attendant, moi je suis peint sur une fresque dans les rues de L.A. et pas eux. Par contre faudra m’expliquer pourquoi on m’a mis tout à droite, normalement Gérard est au milieu, et point barre.

Puis entre nous, pourquoi y’a pas de public, ça non plus personne ne me l’a expliqué. Je marque mon shoot au calme, je vais pour célébrer avec la foule, mais y’avait personne. Du coup j’ai dû faire genre mine de rien pour repartir en défense, mais qu’est-ce que c’est que ce cirque ? Au début je pensais que c’était les vapeurs de Henny qui rendaient ma vision floue, mais nan y’a sonne-per dans la salle, je vais jouer pour qui moi maintenant ?

« JR Smith célèbre son panier à 3 points avec la foule virtuelle »

En tout cas, c’était drôle de leur laisser vite fait un espoir aux potes du rappeur là, mais ça y est, Gérard s’est réveillé, en plus j’ai envoyé du lourd hier soir, enfin je crois, et sachez que désormais ça va chier, parole de vieux sage. Bisous.

Gérard.