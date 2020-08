Preview de la soirée NBA : il parait qu’il y a du foot ce soir, mais n’oubliez pas non plus le meilleur sport au monde

Il est beau, il est consistant, il est tout à vous et il y en a pour tous les goûts. Imprimé, screené ou simplement à mater sur le smartphone, ne ratez pas une minute de cette soirée de fou qui nous attend en ce dimanche de… football.

La photo en couverture vous donne un indice plutôt obvious, cette soirée est placée sous le signe du balai. Aucun signe astrologique là-dedans mais simplement une bande de frangins plein d’amour qui pourrait bien se faire jeter dehors fissa par des leprechauns. Vous suivez toujours ? En bref, les Celtics ont rendez-vous à 19h pour renvoyer Joel Embiid et les Sixers chez maman, les fesses un peu rouge. Duel un peu plus équilibré vers 21h30 avec Dallas qui va tenter d’égaliser contre les Clippers. Mission presque impossible comme dirait Tom Cruise, surtout avec un Luka Doncic en game time decision et un duo Paul George-Kawhi Leonard à se coltiner en face. Serait-ce le jour du Porzingis Show ? On ne demande pas mieux. Un one-man show sera par contre probablement nécessaire à Caris LeVert pour éviter le coup de balai à Brooklyn. Avec Joe Harris qui a rejoint la looooooongue file de blessés de l’infirmerie brouquelinoise, CLV se doit de tourner en 20-20-20 pour espérer ramener une simple win aux Nets. S’il l’obtient contre le champion en titre avec une équipe Z autour de lui ? Ça vaudra peut-être le coup de lui donner la troisième place derrière KD et Kyrie l’an prochain. On finira cette soirée par le match le plus imprévisible et peut-être le plus excitant par la même occasion. Un Utah-Denver qui vous sera servi à partir de 3h du matin, histoire de rattaquer une nouvelle semaine complètement éclaté du bocal. Un peu tard pour les travailleurs du lundi matin, mais qui peut bien dire ce qu’il va arriver dans cette rencontre ? Réaction d’orgueil des hommes de Mike Malone ? Quid pour la suite désormais ? On continue dans le programme SM ou on se décide à se renvoyer l’ascenseur aux mormons ? Que celui qui a la réponse soit prophète en son pays.

Certains se caleront évidemment devant le foot, mais n’oublions pas que la balle orange continue de tourner devant nos écrans. Il y aura ceux qui voudront sauver leurs miches, ne serait-ce qu’un soir de plus, ceux qui voudront retourner la situation à leur avantage et ceux qui seraient bien inspirés de finir le boulot. Allez, à tout à l’heure pour le debrief.