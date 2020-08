340€ à gagner avec un pari sur un Nikola Jokic qui sonne le réveil des Nuggets

C’est un dimanche de finale de Ligue des Champions évidemment mais aussi un dimanche de Playoffs en NBA. Le bonheur quoi ! Et comme chaque jour depuis le début des hostilités de post-season, il y a quatre jolis matchs au programme. Alors on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

19h00 : Sixers (3,75) – Celtics (1,30)

21h30 : Mavericks (4,15) – Clippers (1,27)

00h30 : Nets (8,75) – Raptors (1,08)

03h00 : Jazz (1,60) – Nuggets (2,47)

Le pari principal du jour

Nikola Jokic marque 20 points ou plus ET les Nuggets gagnent face au Jazz (3,40) : la cote est très belle parce qu’il faut reconnaître que les Nuggets nous ont proposé un spectacle affligeant lors du match 3 pendant que le Jazz leur donnait une leçon collective et individuelle à travers ses deux All-Stars que sont Donovan Mitchell et Rudy Gobert. Ce dernier a mis une leçon d’intensité et de gestion de l’événement à Nikola Jokic. Mais si le pivot serbe a pris cher, il ne faut pas pour autant sous-estimer sa capacité de réaction et encore moins son talent. Il voudra certainement prouver qu’il mérite les compliments qui lui ont été faits tout au long de la saison et il aura les opportunités en attaque. Gobert est capable de le tenir, sans aucun doute mais quand le Joker commence à mettre dedans dans le périmètre, on le sait il est difficile de l’empêcher d’en planter 20. Ensuite, pour que cette cote passe, il va falloir que Denver gagne. Denver n’a pas trop le choix. Se retrouver mené 3-1 dans cette série serait un véritable désastre pour les hommes de Mike Malone qui devraient donc se donner bien plus (compliqué de faire moins) qu’au match précédent. Le risque est réel, mais c’est loin d’être irréaliste de voir Denver gagner pour rester en vie.

Une autre cote tentante

Paul George va faire une performance à au moins 33,5 (1,80) : on rappelle que la performance est la somme des points + rebonds + passes décisives effectuées par le joueur en question. Et ce soir, l’envie de miser sur Paul George est forte. Il a subi pas mal de critiques ces derniers temps. Il s’est fait tacler par Damian Lillard, par Charles Barkley et quelques autres et en plus il n’a pas été si étincelant lors du match 3 face aux Mavs. Bref, l’ailier des Clippers pourrait bien vouloir faire passer un message tout à l’heure. 33,5 en performance, ça fait quoi en gros ? 22 points, 6 rebonds et 6 passes par exemple ou peut-être plus du 23 points, 8 rebonds et 4 passes. Paulo en est largement capable. Cote tentante.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL !

