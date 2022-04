Cette fois ça y est, c’est le sprint final ! Plus qu’une semaine de compétition à trente équipes, avant le départ en vacances pour quatorze d’entre elles. Si certains pensaient que ce serait plus tranquille pour préparer les Playoffs et bien c’est faux, car cette dernière semaine sera déterminante pour beaucoup de monde. Allez, on s’analyse tout ça, conférence par conférence.

# À l’Est

Du côté droit des States, la bataille sera rude jusqu’au bout, et à tous les étages. On procède de haut en bas ? Si le Heat (51-28) possède à l’heure actuelle deux succès d’avance sur Boston (49-30), Milwaukee (48-30) et Philadelphie (48-30), il ne faudra rien relâcher pour espérer conserver cet ô combien important avantage du terrain jusqu’aux éventuelles finales de conférence. Mais le trio de poursuivants sera également animé par plusieurs objectifs. Pour les deux premiers nommés, l’objectif sera de ne donner aucun répit aux gars de South Beach mais aussi de conserver leur position et ainsi s’adjuger un adversaire de choix au premier tour des Playoffs. Pour le troisième larron, ce sera plutôt d’aller gratter ce spot sur le podium qui éviterait, à l’heure actuelle, une pénible confrontation face aux Bulls. Loin de nous l’idée de manquer de respect aux Raptors ou aux Cavaliers, mais se cogner DeMar DeRozan et sa bande sur une série en sept matchs, ce sera sans doute loin d’être le genre balade dominicale post pétage de bide avec la famille.

En deuxième partie de classement, Bulls (45-33) comme Raptors (45-33) auront à cœur de gagner pour ne pas réduire la distance avec Cleveland (43-36), actuellement premier concerné par le play-in. En parlant des Cavs, pas question pour Darius Garland et consorts de laisser une miette d’espoir… à Atlanta (41-37). Les Hawks donneront tout ce qu’il reste après six mois de saison pour s’éviter le match couperet du play-in. Les Faucons sont sur une série de cinq victoires, alors l’objectif sera de prolonger cette dynamique le plus loin possible. Enfin, Hornets (40-38) et Nets (40-38) tenteront de récupérer cette précieuse huitième place qui assure une chance supplémentaire de se qualifier pour la suite des hostilités. S’il est désormais impossible pour ces deux là de glisser hors du play-in, il ne faudra néanmoins rien relâcher avant dimanche prochain et arriver avec une confiance maximale.

# À l’Ouest

Allez, on suit la Route 66 et direction la conférence Ouest. Et cette semaine sera, à l’instar de sa sœur de l’Est, déterminante pour de nombreuses équipes. Enfin, on dit ça mais pour les Suns (62-16) et les Grizzlies (55-23), le programme sera plutôt pépouze. On ne parle pas de vacances, mais les deux premières places sont assurées donc repos et préparation de la deuxième partie des festivités. Derrière en revanche, ça va être… intense. Les Warriors (50-29) auront pour mission de conserver leur siège de troisième de conférence, privés de Stephen Curry. Dallas (49-30) tentera de chourer la place de Golden State, et les Mavs pourront compter sur la forme exceptionnelle de leur leader Luka « Magic » Donćič, décisif hier soir face aux Bucks.

Du côté plus obscur du tableau, les Nuggets (47-32) auront l’opportunité de finir en force pour ainsi espérer récupérer l’avantage du terrain au premier tour. Trois matchs dont deux contre des équipes hors top 8, il y a donc moyen de tenter une percée. Pour le Jazz (46-32), avant de penser à gagner, il faudra penser à ne plus perdre. Auteurs d’une bonne disasterclass des familles à Golden State ce week-end, les compagnons de Rudy Gobert sont englués dans un climat très orageux qui nous donne vraiment l’impression que le maximum possible pour Utah cette semaine sera de sauver les meubles. Avoir son pivot triple défenseur de l’année dans des rumeurs de trade à quelques jours de la fin de régulière, bonjour l’ambiance au Grand Lac Salé. Toutes ces histoires, c’est Minnesota (45-34) qui compte en profiter. Les Wolves ont l’opportunité, en cas de sans faute et de défaites du Jazz, de s’extirper du play-in, ce qui serait une aubaine pour Charles-Antoine Villes et ses potes. Les Clippers (39-40) sont pour leur part dans une situation assez tranks, trop loin du septième pour revenir et du neuvième pour sortir du play-in, donc ce sera préparation de la bataille pour les Playoffs au programme cette semaine.

Focus spécial pour finir sur le play-in de l’Ouest. Ça se jouera ici entre Pelicans (34-44), Spurs (33-45) et Lakers (31-47). Si pour le dernier nommé, les chances d’y participer ne sont plus qu’une affaire de mathématiques que ni vous ni nous ne comprendrions, elles existent pourtant encore. Cela pousse la Nouvelle Orléans et San Antonio à ne pas relâcher la pression, et on rappelle qu’en cas d’égalité dimanche prochain, les hommes de Gregg Popovich possèdent le tiebreaker face aux deux autres concurrents. Ça veut dire quoi ? Que les Spurs grilleront quoi qu’il arrive la priorité à l’éventuel concurrent ex-aequo.

Wow, la semaine qui arrive promet d’être explosive. Pas de match ce lundi, alors on prend un MAXIMUM de forces pour le bouquet final de cette régulière 2021-2022. Recharges de café, horaires des matchs clés affichés sur le frigo, et tout ce qui vous permettra d’être avec nous d’ici dimanche. Comment on dit déjà ? Ah oui, immanquable !

Sources classement : ESPN