Domantas Sabonis quitte la bulle pour traiter une blessure au pied : ça ne sent pas très bon pour Indy

Mauvaise nouvelle pour les fans des Pacers. En ce début de week-end, on a appris que Domantas Sabonis pourrait être absent pour le reste de la saison à cause d’une blessure au pied. L’intérieur d’Indy a même quitté la bulle d’Orlando. C’est du sérieux…

Au tour de Domantas Sabonis de quitter le monde de Mickey. Pas d’urgence familiale pour lui, mais plutôt un vrai problème au pied gauche. D’après l’insider d’ESPN Adrian Wojnarowski (welcome back Woj !), l’intérieur All-Star d’Indiana souffre d’une aponévrosite plantaire. Si l’on en croit les infos du roi de la breaking, Sabonis a décidé d’aller voir un spécialiste pour traiter au mieux ce vilain bobo, ce qui explique sa sortie de la bulle. Visiblement, Domantas pourrait rater tout le reste de la saison, bien qu’il espère rejoindre ses copains à un moment ou à un autre du côté de Disney World. Si vous êtes fan des Pacers, on vous conseille quand même de ne pas trop compter sur un retour, vous risqueriez d’être déçu. De plus, faut pas oublier que la franchise d’Indiana a lâché 75 millions pour prolonger le fils d’Arvydas en octobre dernier, et elle ne prendra évidemment aucun risque avec lui. Il a 24 ans, il est en pleine ascension avec des stats de 18,5 points, 12,4 rebonds et 5 passes décisives cette année, et représente autant le présent que l’avenir à Indy. Autant dire que cette fin de saison à Orlando, dans un tel contexte, pourrait être sacrifiée afin que Sabo puisse vraiment traiter cette blessure correctement pour ensuite bien revenir la saison prochaine.

Actuellement cinquièmes à l’Est avec un bilan solide de 39 victoires pour 26 défaites, les hommes de Nate McMillan font partie des équipes qui tournent bien collectivement, mais sans Domantas, ça ne sera évidemment pas la même histoire. On les voit mal rivaliser avec des formations comme Toronto, Boston, Miami ou Philadelphia, à savoir les quatre autres concurrents de Milwaukee, loin devant au classement. De plus, comme l’indique Woj, on ne sait pas non plus si Victor Oladipo sera opérationnel pour la reprise. Certes, Vic s’entraîne et il a participé à la première rencontre de préparation des Pacers, remportée face aux Blazers, mais aucune décision n’a pour l’instant été prise le concernant. Y’a donc des chances pour qu’Indiana se repose avant tout sur le meneur Malcolm Brogdon et le meilleur scoreur de l’équipe T.J. Warren, qui devrait avoir quelques responsabilités offensives supplémentaires. Pour info, les Pacers recommenceront leur régulière directement face aux Sixers le 1er août prochain, avant d’affronter des adversaires plus faibles comme Washington, Orlando et Phoenix. Indiana finira cependant avec du lourd puisque les Lakers, les Rockets et le Heat (à deux reprises) seront ensuite au programme.

Domantas Sabonis touché au pied, ça craint pour lui et les Pacers. Un retour chez Mickey semble compromis à l’heure actuelle, et c’est toute la bulle qui sera privée de l’un des All-Stars de la NBA. De quoi gâcher le week-end des fans d’Indiana.

Source texte : ESPN