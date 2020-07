NBA Top 5 du jour : Ben Simmons est numéro un, et ce n’est pas grâce à son 3-points

Qui dit retour de la NBA dit retour de vos Top 10 ou Top 5 matinaux. Envoyez la dose quotidienne de bonheur, ça passe toujours entre deux biscottes.



On ouvre le bal avec un revenant, Mister Andre Roberson, qui a inauguré son retour avec un contre bien sale sur Javonte Green. En parlant de cake, Norvel Pelle des Sixers a également régalé, tandis que son copain Matisse Thybulle a baptisé Jaren Jackson Jr., le jeunot de Memphis. Philly est décidément à l’honneur dans ce top puisque la passe aveugle de Ben Simmons pour le alley-oop vers Tobias Harris squatte la première place. Les supporters de Toronto seront eux ravis de voir Kyle Lowry, également présent avec un shoot au buzzer sur la tête de Russell Westbrook.

Allez, on reprend doucement nos petites habitudes, nos petites vidéos du matin, et on se donne donc rendez-vous dès ce soir pour l’Acte 4, pour monter en température mais pas trop, faudrait pas qu’on reste à la porte de la bulle.